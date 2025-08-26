Serà avui: ‘Sueños de libertad’ sorprendrà amb la increïble decisió de Roser Tapias

Els seguidors de Sueños de libertad saben que cada capítol amaga un gir inesperat, però el d'avui ha deixat tothom amb la boca oberta fins i tot abans d'emetre's. L'avanç revelat ha mostrat que María, interpretada per Roser Tapias, prendrà una determinació increïble que marcarà un abans i un després en la història.
La jove ha demostrat sempre que és capaç de qualsevol cosa per tal de retenir l'Andrés al seu costat. I ara farà un pas que ben pocs s'haurien atrevit a imaginar. La decisió que avui confessarà a Gabriel sorprendrà per la seva audàcia, i també per l'impacte que tindrà en el futur de la trama.
María, el personatge de Roser Tapias, destapa el seu nou pla a Sueños de libertad
María ha estat, des del començament de Sueños de libertad, un dels personatges més polèmics i comentats. La seva obsessió per l'Andrés l'ha portada a mentir, manipular i fer servir tota mena d'estratègies per evitar que el jove estigui amb la Begoña. Fins ara, els seus plans han donat resultat, però la por de perdre'l l'empeny cada cop més cap a decisions extremes.
En l'episodi d'aquesta tarda, ella revelarà a Gabriel la seva nova estratègia. Ho farà sense dubtar, convençuda que aquest serà el moviment definitiu per lligar el jove De la Reina. I és que, per a sorpresa de tothom, confessarà que ha decidit proposar-li l'adopció d'un nen.
La determinació de María deixarà impactats tant els seguidors de la ficció com el mateix advocat. La proposta buscarà explotar la vulnerabilitat emocional de l'Andrés, apel·lant a la seva sensibilitat i al seu desig de formar una família estable. Amb això, pretén assegurar-se que ell romangui al seu costat, allunyant-lo cada cop més de la Begoña.
Aquest gir confirmarà novament que ella està disposada a creuar qualsevol límit per tal d'aconseguir els seus objectius. I, al mateix temps, posarà sobre la taula un dilema moral que no passarà desapercebut per a l'audiència.
Un capítol, el d'avui, amb més girs importants a Sueños de libertad
Tot i que la decisió de María serà el gran eix del capítol d'avui de Sueños de libertad, no serà l'únic que mantindrà en suspens els espectadors. La ficció d'Antena 3 es prepara per oferir una tarda carregada d'emocions, tensions i revelacions que afectaran tots els personatges.
A la botiga, les noies estaran completament desbordades. La inesperada marxa de la Fina, que ha marxat sense acomiadar-se, i els problemes de subministrament sumaran inquietud a l'ambient. La Marta hi acudirà per donar-los suport, i també els confessarà que aquella ha marxat a París amb l'Esther, temorosa de les conseqüències que pot portar la fugida del Santiago.
D'altra banda, la Irene continuarà investigant la misteriosa desaparició del José. La seva insistència provocarà un dur enfrontament amb el seu germà el senyor Pedro, que l'acusarà d'anar massa lluny. Finalment, en Carpena destaparà que va ser ell qui va fer xantatge amb diners el porter per allunyar-lo de les seves vides i de la de la Cristina.
Mentrestant, la tensió a la fàbrica i a tota la colònia seguirà augmentant. La por a la malaltia que assola els treballadors farà que molts faltin al seu lloc. En Raúl serà l'últim a expressar les seves pors, sumant més incertesa al panorama.
La Luz intentarà tranquil·litzar tant aquell com en Gaspar, tot i que sense èxit. A més, també s'enfrontarà a en Luis i en Joaquín, a qui acusarà d'ocultar la veritat als empleats.
En paral·lel, la complicitat entre el perfumista i la Cristina seguirà creixent. Ell recorrerà a ella per desfogar-se davant la crisi amb la seva dona, mostrant una proximitat que no passarà desapercebuda.
Un altre dels moments més tensos el protagonitzarà la Digna, que es personarà davant en Damián per retreure-li la seva responsabilitat en les negligències comeses en la seguretat de l'empresa. L'enfrontament deixarà l'empresari visiblement tocat, evidenciant que les pressions comencen a fer efecte en ell.
Finalment, en Pelayo comunicarà a la Marta que ha contractat un detectiu privat per localitzar la Fina després de la seva marxa inesperada. Ella agrairà el gest, sense sospitar que és ell mateix qui es troba darrere de la desaparició.
Per tant, l'episodi d'avui de Sueños de libertad promet ser un dels més comentats a les xarxes. La increïble decisió de María, interpretada per Roser Tapias, no només impactarà l'Andrés, sinó que també obrirà un nou horitzó en la trama. Entre secrets, manipulacions i aliances, la sèrie tornarà a demostrar per què s'ha convertit en una de les ficcions de més èxit.