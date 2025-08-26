El Palacio de Marivent confirma lo que muchos están sospechando de la infanta Cristina

El Palacio de Marivent ha confirmado finalmente lo que muchos sospechaban en los últimos días sobre la infanta Cristina. La expectación era evidente, ya que con el inicio del verano y los movimientos de la familia real, todas las miradas estaban puestas en ella. ¿Acudiría este año a Mallorca como gesto de reconciliación o mantendría la distancia?

Se ha hablado mucho de un acercamiento con el rey Felipe VI y la reina Letizia, alimentado por encuentros discretos y visitas privadas. Incluso se llegó a hablar que había estado en el Palacio de la Zarzuela de forma reservada, lo que hizo pensar a algunos que reaparecería en el Palacio de Marivent. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno real han confirmado que Cristina no ha pasado por Marivent este verano ni hay planes de que lo haga.

Este detalle no ha pasado desapercibido y ha generado ya múltiples lecturas, especialmente tratándose de su segundo verano como mujer soltera tras el divorcio oficial con Iñaki Urdangarin. Aunque algunos lo interpretaban como una oportunidad para fortalecer lazos familiares, la realidad es que ha optado por mantenerse al margen. Esta ausencia, que ahora el Palacio ha ratificado, no es fruto del azar, sino una elección consciente y firme.

La infanta Cristina opta por la privacidad y la familia lejos de Marivent

A pesar de lo que se esperaba, la infanta ha buscado refugio en un destino muy distinto en Bidart, en el País Vasco francés. Allí ha disfrutado de unos días tranquilos, lejos del protocolo, de la prensa y del simbolismo que implica aparecer en Palma. Ha sido una decisión personal, vinculada a su vida familiar, y especialmente al deseo de compartir tiempo con su hijo Juan, que reside en Londres.

Su agenda este verano ha sido completamente privada y muy selectiva. Solo se ha conocido públicamente su participación en una cena íntima por su 60 cumpleaños en el Palacio de la Zarzuela. Aun así, su paso por allí fue discreto y sin intención de mostrarse públicamente, lo que refuerza la idea de que Cristina elige cuidadosamente cuándo y cómo exponerse.

Marivent confirma el cambio de rumbo de la infanta Cristina

En realidad, su vida ha cambiado profundamente desde el divorcio, y así lo reflejan sus decisiones. Su residencia habitual continúa siendo Ginebra, donde combina trabajo y tranquilidad, alejada del foco institucional. No es que haya desaparecido, sino que se ha replegado hacia una existencia más sencilla, donde ya no se ve obligada a representar ningún papel.

Lo que ha confirmado Marivent no es solo una ausencia física, sino una posición clara de la infanta respecto a su papel actual dentro de la familia real. Ya no necesita estar presente para ser parte, y ha dejado claro que su forma de pertenecer es más íntima. Así, esta confirmación pone fin a las dudas y deja ver que la infanta Cristina ha elegido otro camino, más sereno y libre.