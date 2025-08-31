Logo xcatalunya.cat
Gent

Òscar Andreu trenca el seu silenci: 'La competència...'

Òscar Andreu explica el mètode darrere de ‘La competència’: el migdia que marca el ritme a RAC1

Mireia Puig
per Mireia Puig

La Competència manté el lideratge del migdia a Catalunya; Òscar Andreu i Òscar Dalmau perfilen la seva fórmula. RAC1 sosté un bloc molt competitiu entre les 12 i les 14 hores, amb un arrossegament envejable. ‘La Competència’ ocupa la franja de 12:00 a 13:00 i rep el relleu de ‘El món a RAC1’. A continuació, ‘Vostè primer’ de Marc Giró capitalitza el lead-out i completa el tram comercial del migdia.

Què va dir Òscar Andreu i com treballa l'equip

Aquest ecosistema ordenat ajuda a estabilitzar el minut a minut i afavoreix la fidelitat del públic. Andreu ha posat paraules a una pràctica interna que el sector reconeix des de fa anys. El guió es cuina dins del mateix programa i el duet assumeix producció, escriptura i conducció per garantir coherència. Quan detecten una caiguda de revolucions, seuen, reordenen la taula i reactiven el to sense allargar vicis.

L'EGM de juliol confirma RAC1 per sobre del milió diari, consolidant el seu domini a Catalunya. En aquest marc, ‘La Competència’ lidera les 12:00 amb 189.000 oients, i ‘Vostè primer’ mana a les 13:00 amb 142.000. La sèrie recent mostra múscul i lleugeres correccions: a l'abril va assolir 202.000 oients, la seva millor dada en tres anys. Al desembre el programa en comptabilitzava 137.000, sempre amb recorregut per créixer en retorn postvacacional.

Muntatge amb una imatge d'Òscar Andreu i Òscar Dalmau durant la celebració de Sant Jordi. A la dreta una imatge amb el logotip de 3cat
Òscar Andreu amb Òscar Dalmau a la seva dreta a RAC1 | RAC1, 3Cat

Format, personatges i reconeixements que expliquen la longevitat

El programa neix el 2009 i defineix un humor enganxat a l'actualitat amb personatges ja reconeixibles pels oients. La posada en escena manté el contacte amb el públic, recuperant la ràdio amb platea i efecte show. El segell ha merescut el Premi Ondas al millor programa de ràdio i el Premi Nacional de Comunicació. A la graella, la seva ubicació entre el líder matinal i el magazín de Giró potencia record i facilitat d'entrada.

Consum digital i redifusió

L'emissió completa arriba en pòdcast diàriament i manté un flux estable d'escolta sota demanda. La redifusió nocturna aporta cobertura incremental i suma desenes de milers de contactes cada matinada. Aquesta doble finestra multiplica el reach i suavitza qualsevol dent de serra pròpia del directe. Per a l'anunciant, el tram concentra record, freqüència i afinitat amb oients de perfil urbà.

Catalunya Ràdio ha retallat distàncies generals aquest any, però el migdia de RAC1 continua blindat per hàbit i estructura. Tot i això, el lideratge horari del migdia roman en mans de RAC1 amb folgança en els últims talls. L'estratègia dels Òscars prioritza continuïtat de personatges i timing mil·limètric sobre l'impacte conjuntural de titulars virals. Aquesta consistència editorial sosté la corba fins i tot en temporades de més congestió informativa i soroll polític.

