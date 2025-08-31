Òscar Andreu trenca el seu silenci: 'La competència...'

La Competència manté el lideratge del migdia a Catalunya; Òscar Andreu i Òscar Dalmau perfilen la seva fórmula. RAC1 sosté un bloc molt competitiu entre les 12 i les 14 hores, amb un arrossegament envejable. ‘La Competència’ ocupa la franja de 12:00 a 13:00 i rep el relleu de ‘El món a RAC1’. A continuació, ‘Vostè primer’ de Marc Giró capitalitza el lead-out i completa el tram comercial del migdia.
Què va dir Òscar Andreu i com treballa l'equip
Aquest ecosistema ordenat ajuda a estabilitzar el minut a minut i afavoreix la fidelitat del públic. Andreu ha posat paraules a una pràctica interna que el sector reconeix des de fa anys. El guió es cuina dins del mateix programa i el duet assumeix producció, escriptura i conducció per garantir coherència. Quan detecten una caiguda de revolucions, seuen, reordenen la taula i reactiven el to sense allargar vicis.
L'EGM de juliol confirma RAC1 per sobre del milió diari, consolidant el seu domini a Catalunya. En aquest marc, ‘La Competència’ lidera les 12:00 amb 189.000 oients, i ‘Vostè primer’ mana a les 13:00 amb 142.000. La sèrie recent mostra múscul i lleugeres correccions: a l'abril va assolir 202.000 oients, la seva millor dada en tres anys. Al desembre el programa en comptabilitzava 137.000, sempre amb recorregut per créixer en retorn postvacacional.
Format, personatges i reconeixements que expliquen la longevitat
El programa neix el 2009 i defineix un humor enganxat a l'actualitat amb personatges ja reconeixibles pels oients. La posada en escena manté el contacte amb el públic, recuperant la ràdio amb platea i efecte show. El segell ha merescut el Premi Ondas al millor programa de ràdio i el Premi Nacional de Comunicació. A la graella, la seva ubicació entre el líder matinal i el magazín de Giró potencia record i facilitat d'entrada.
Consum digital i redifusió
L'emissió completa arriba en pòdcast diàriament i manté un flux estable d'escolta sota demanda. La redifusió nocturna aporta cobertura incremental i suma desenes de milers de contactes cada matinada. Aquesta doble finestra multiplica el reach i suavitza qualsevol dent de serra pròpia del directe. Per a l'anunciant, el tram concentra record, freqüència i afinitat amb oients de perfil urbà.
Catalunya Ràdio ha retallat distàncies generals aquest any, però el migdia de RAC1 continua blindat per hàbit i estructura. Tot i això, el lideratge horari del migdia roman en mans de RAC1 amb folgança en els últims talls. L'estratègia dels Òscars prioritza continuïtat de personatges i timing mil·limètric sobre l'impacte conjuntural de titulars virals. Aquesta consistència editorial sosté la corba fins i tot en temporades de més congestió informativa i soroll polític.