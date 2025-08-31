Òscar Andreu rompe su silencio: 'La Competència...'

La Competència de RAC1 mantiene el liderazgo del mediodía en Catalunya; Òscar Andreu y Òscar Dalmau perfilan su fórmula y las cifras del EGM 2025. RAC1 sostiene un bloque muy competitivo entre las 12 y las 14 horas, con un arrastre envidiable. ‘La Competència’ ocupa la franja de 12:00 a 13:00 y recibe el relevo de ‘El món a RAC1’. A continuación, ‘Vostè primer’ de Marc Giró capitaliza el lead-out y completa el tramo comercial del mediodía.

Qué dijo Òscar Andreu y cómo trabaja el equipo

Este ecosistema ordenado ayuda a estabilizar el minuto a minuto y favorece la fidelidad del público. Andreu ha puesto palabras a una práctica interna que el sector reconoce desde hace años. El guion se cocina dentro del propio programa y el dúo asume producción, escritura y conducción para garantizar coherencia. Cuando detectan una caída de revoluciones, se sientan, reordenan la mesa y reactivan el tono sin alargar vicios.

La pasión por la radio, confiesa, es el motor que mantiene vivo el nivel pese a la emisión diaria. El EGM de julio confirma a RAC1 por encima del millón diario, consolidando su dominio en Catalunya. En ese marco, ‘La Competència’ lidera las 12:00 con 189.000 oyentes, y ‘Vostè primer’ manda a las 13:00 con 142.000. La serie reciente muestra músculo y ligeras correcciones: en abril alcanzó 202.000 oyentes, su mejor dato en tres años. En diciembre el programa contabilizaba 137.000, siempre con recorrido para crecer en retorno postvacacional.

Formato, personajes y reconocimientos que explican la longevidad

El programa nace en 2009 y define un humor pegado a la actualidad con personajes ya reconocibles por los oyentes. La puesta en escena mantiene el contacto con público, recuperando la radio con platea y efecto show. El sello ha merecido el Premio Ondas al mejor programa de radio y el Premi Nacional de Comunicació. En la parrilla, su ubicación entre el líder matinal y el magacín de Giró potencia recuerdo y facilidad de entrada.

Consumo digital y redifusión

La emisión completa llega en pódcast diariamente y mantiene un flujo estable de escucha bajo demanda. La redifusión nocturna aporta cobertura incremental y suma decenas de miles de contactos cada madrugada. Esa doble ventana multiplica el reach y suaviza cualquier diente de sierra propio del directo. Para el anunciante, el tramo concentra recuerdo, frecuencia y afinidad con oyentes de perfil urbano.

Catalunya Ràdio ha recortado distancias generales este año, pero el mediodía de RAC1 continúa blindado por hábito y estructura. Aun así, el liderazgo horario del mediodía permanece en manos de RAC1 con holgura en los últimos cortes. La estrategia de los Òscars prioriza continuidad de personajes y timing milimétrico sobre el impacto coyuntural de titulares virales. Esa consistencia editorial sostiene la curva incluso en temporadas de mayor congestión informativa y ruido político.