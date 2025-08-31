Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
CA
Logo Telegram
Hombre de barba y traje gris señalando su cabeza con un emoji amarillo bostezando y sosteniendo un pergamino a su lado
Òscar Andreu rompe su silencio | XCatalunya, yayayoyo, L'Atlàntida
Gente

Òscar Andreu rompe su silencio: 'La Competència...'

Òscar Andreu explica el método detrás de ‘La Competència’: el mediodía que marca el ritmo en RAC1

Mireia Puig
por Mireia Puig

La Competència de RAC1 mantiene el liderazgo del mediodía en Catalunya; Òscar Andreu y Òscar Dalmau perfilan su fórmula y las cifras del EGM 2025. RAC1 sostiene un bloque muy competitivo entre las 12 y las 14 horas, con un arrastre envidiable. ‘La Competència’ ocupa la franja de 12:00 a 13:00 y recibe el relevo de ‘El món a RAC1’. A continuación, ‘Vostè primer’ de Marc Giró capitaliza el lead-out y completa el tramo comercial del mediodía.

Qué dijo Òscar Andreu y cómo trabaja el equipo

Este ecosistema ordenado ayuda a estabilizar el minuto a minuto y favorece la fidelidad del público. Andreu ha puesto palabras a una práctica interna que el sector reconoce desde hace años. El guion se cocina dentro del propio programa y el dúo asume producción, escritura y conducción para garantizar coherencia. Cuando detectan una caída de revoluciones, se sientan, reordenan la mesa y reactivan el tono sin alargar vicios.

La pasión por la radio, confiesa, es el motor que mantiene vivo el nivel pese a la emisión diaria. El EGM de julio confirma a RAC1 por encima del millón diario, consolidando su dominio en Catalunya. En ese marco, ‘La Competència’ lidera las 12:00 con 189.000 oyentes, y ‘Vostè primer’ manda a las 13:00 con 142.000. La serie reciente muestra músculo y ligeras correcciones: en abril alcanzó 202.000 oyentes, su mejor dato en tres años. En diciembre el programa contabilizaba 137.000, siempre con recorrido para crecer en retorno postvacacional.

Montaje con una imagen de Òscar Andreu y Òscar Dalmau durante la celebración de Sant Jordi. A la derecha una imagen con el logo de 3cat
Òscar Andre con Òscar Dalmau a su derecha en RAC1 | RAC1, 3Cat

Formato, personajes y reconocimientos que explican la longevidad

El programa nace en 2009 y define un humor pegado a la actualidad con personajes ya reconocibles por los oyentes. La puesta en escena mantiene el contacto con público, recuperando la radio con platea y efecto show. El sello ha merecido el Premio Ondas al mejor programa de radio y el Premi Nacional de Comunicació. En la parrilla, su ubicación entre el líder matinal y el magacín de Giró potencia recuerdo y facilidad de entrada.

Consumo digital y redifusión

La emisión completa llega en pódcast diariamente y mantiene un flujo estable de escucha bajo demanda. La redifusión nocturna aporta cobertura incremental y suma decenas de miles de contactos cada madrugada. Esa doble ventana multiplica el reach y suaviza cualquier diente de sierra propio del directo. Para el anunciante, el tramo concentra recuerdo, frecuencia y afinidad con oyentes de perfil urbano.

Catalunya Ràdio ha recortado distancias generales este año, pero el mediodía de RAC1 continúa blindado por hábito y estructura. Aun así, el liderazgo horario del mediodía permanece en manos de RAC1 con holgura en los últimos cortes. La estrategia de los Òscars prioriza continuidad de personajes y timing milimétrico sobre el impacto coyuntural de titulares virales. Esa consistencia editorial sostiene la curva incluso en temporadas de mayor congestión informativa y ruido político.

➡️ Gente