Confirmat per Pilar Eyre: La infanta Cristina es vol jubilar

per Pol Nadal

La infanta Cristina, una de les figures més discretes, però també més observades de la Casa Reial, torna a estar al centre de la conversa mediàtica. A punt de fer 60 anys, la seva vida sembla que està entrant en una nova etapa, marcada per decisions personals que donen molt a parlar entre els experts en reialesa i el públic interessat en els moviments de la família Borbó.

Mentre alguns la recordaran pel seu paper en els anys més agitats de la monarquia, ara el seu nom ressorgeix vinculat a una possible jubilació i a nous projectes personals a Barcelona.

El futur immediat de la infanta, com en altres ocasions, està envoltat d'incògnites, rumors i, sobretot, de declaracions que no deixen indiferent ningú. La recent intervenció de Pilar Eyre, periodista especialitzada en Casa Reial i referència indiscutible en la crònica social, ha reobert el debat:

| TV3

Està realment la infanta Cristina a punt de jubilar-se i tornar a Barcelona? L'escenari, a jutjar per les pistes públiques i privades, sembla preparat per a un nou capítol en la vida de la filla menor del rei emèrit Joan Carles I.

Declaracions a TV3

La notícia va esclatar després de la participació de Pilar Eyre al programa "Tot es mou" de TV3, on la periodista no només va confirmar que la infanta Cristina ja compleix tots els requisits per jubilar-se després de 31 anys treballant a La Caixa, sinó que va aportar detalls inèdits sobre els plans de la germana de Felip VI.

Segons Eyre, Cristina hauria decidit fer-se un "autoregal" pel seu 60è aniversari: la compra i remodelació d'una exclusiva casa a l'Avinguda Pedralbes, en una de les zones més luxoses de Barcelona, amb tot tipus de mesures de seguretat, incloent-hi vidres blindats i sistemes de privacitat.

| Casa Real, Infanta Cristina

Eyre insisteix que aquesta casa no és un simple caprici immobiliari, sinó una aposta personal de la infanta, que estaria preparant acuradament la seva tornada a Barcelona. De fet, la periodista recalca que l'habitatge s'està adaptant "minuciosament" per al seu gaudi i que, després de dècades de discreció i distanciament mediàtic, Cristina estaria a punt de fer un pas fonamental: establir-se de nou a la ciutat on va passar bona part de la seva vida professional i personal.

Aquests moviments arriben en un context en què la infanta es troba més distanciada que mai del nucli dur de la Casa Reial, especialment de la reina Letícia. La relació amb el seu germà, el rei Felip VI, és freda i limitada a trobades esporàdiques en esdeveniments familiars molt assenyalats.

La distància amb la reina Letícia és encara més gran, segons expliquen fonts properes a la família, i molts apunten que va ser precisament Letícia qui hauria posat límits clars al contacte entre els germans.

Reaccions de l'entorn proper a la Infanta

La intervenció de Pilar Eyre al programa de TV3 no ha deixat indiferent ningú. "La infanta Cristina ja té dret a jubilar-se, fa 31 anys que treballa a La Caixa i estic segura que està preparant la casa de Barcelona per a ella", va assegurar la periodista, generant un intens debat a les xarxes socials i entre els habituals de la premsa del cor.

La notícia ha estat àmpliament comentada per usuaris de Twitter i perfils dedicats al seguiment de l'actualitat de la Casa Reial, que destaquen el simbolisme del retorn de Cristina a Barcelona just en el moment en què sembla voler allunyar-se definitivament de la vida institucional i dels focus.

Des de l'entorn més proper a la infanta, de moment hi ha silenci. Analistes i tertulians especialitzats apunten que aquest moviment es pot entendre com una manera de protegir la seva intimitat i la dels seus fills, especialment després d'anys d'exposicions mediàtiques, judicis i escàndols.

| Infanta Cristina, Irene Urdangarin

Al mateix temps, la remodelació de la casa a Pedralbes sembla un pas calculat i coherent amb la seva nova vida: discreta, lluny del soroll i bolcada en un futur més estable, lluny de les crisis de palau.

Retirada a Barcelona

L'aniversari de la infanta Cristina no només marca una fita biogràfica, sinó que simbolitza la possible consolidació de la seva retirada de la vida pública. A diferència del 60è aniversari de la seva germana Elena, que va ser celebrat amb la presència del rei i una imatge d'unitat familiar, en el cas de Cristina es respira un ambient molt més discret i gairebé privat.

Fonts properes a la família Borbó asseguren que no s'esperen grans celebracions ni gestos públics, cosa que reforça la sensació que la infanta vol passar pàgina definitivament.

Tanmateix, la gran pregunta segueix a l'aire: serà aquest retorn a Barcelona un punt i final en la vida pública de Cristina, o només un punt i a part en la seva història com un dels membres més controvertits de la reialesa espanyola? Aviat sabrem la resposta.