Froilán desesperat: Es posa a treballar a Abu Dhabi

Felip Juan Froilán de Marichalar i Borbó, conegut per molts com Froilán, ha decidit fer un gir significatiu a la seva vida en establir-se a Abu Dhabi, Emirats Àrabs Units. Lluny de les polèmiques que sovint l'envoltaren a Espanya, el fill de la infanta Elena i Jaime de Marichalar ha trobat en terres àrabs una oportunitat per forjar el seu propi camí professional i personal. A partir d'ara, sabrà què és aixecar-se d'hora cada matí per anar a treballar. Si hi va.

Un nou començament en l'àmbit laboral

Des de l'estiu de 2024, Froilán treballa com a consultor júnior en una multinacional amb seu a Abu Dhabi. Les seves responsabilitats abasten àrees com la logística, el màrqueting i les relacions públiques, funcions que s'alineen amb la seva formació en Publicitat i Màrqueting. Aquest lloc li ha permès adquirir experiència en el món empresarial i també mantenir una independència econòmica, allunyant-se de l'ombra de la seva família.

| Froilán de Marichalar

Vida quotidiana i formació contínua

Froilán porta una vida discreta a Abu Dhabi, comparat amb la seva vida de gresca a Espanya Comparteix un apartament amb un company de feina. Ganes de treballar i estudiar no li falten. En aquest sentit, ha decidit ampliar els seus horitzons acadèmics cursant un màster a distància en una universitat nord-americana, cosa que li permet compaginar els seus estudis amb les seves responsabilitats laborals. Almenys, això és el que diuen els mitjans afins a la monarquia.

Suport familiar i perspectives futures

Encara que el seu avi resideix també a Abu Dhabi, fonts properes interessades asseguren que Froilán es manté econòmicament per si mateix, sense dependre d'ajudes familiars. Diuen que és una persona madura i responsable, que ha deixat enrere la mala vida de la nit madrilenya.

Adolescència i joventut agitada: Nits de festa i escàndols

Des de la seva adolescència, Froilán destacà pel seu caràcter rebel i la seva afició per la vida nocturna madrilenya. El seu comportament moltes vegades el portà a protagonitzar episodis controvertits. Un dels primers moments polèmics ocorregué el 2012, quan amb tan sols 13 anys, es disparà accidentalment en un peu mentre manejava una escopeta a la finca familiar.

A mesura que creixia, la seva fama de festaire augmentà. Se'l veia amb freqüència en discoteques exclusives de Madrid com el Teatro Barceló o Gabana, envoltat d'amics i gaudint de la nit sense preocupacions. No obstant això, el seu comportament en aquests llocs no sempre fou exemplar. En diverses ocasions, els mitjans reportaren incidents en què es veié involucrat en baralles o discussions amb porters i clients.

Un dels episodis més recordats ocorregué el 2022, quan es veié embolicat en una batussa en una discoteca de la capital. Segons testimonis, hi hagué empentes i algun altercat físic, cosa que obligà la seguretat del local a intervenir. Encara que ell mai es pronuncià oficialment sobre aquests incidents, el seu nom estigué al centre de la polèmica durant setmanes.