Terratrèmol a Buckingham Palace per culpa de l’última hora sobre el príncep Andreu

Un autèntic terratrèmol ha sacsejat Buckingham Palace després de conèixer-se noves informacions sobre el príncep Andreu. La figura del duc de York torna a estar al centre d'una polèmica que podria tenir profundes repercussions per a la família reial britànica. Aquest darrer episodi afegeix una nova capa de tensió a un assumpte que semblava en vies de tancar-se.
Segons recents correus electrònics difosos per mitjans britànics, el príncep Andreu va mantenir contacte amb el difunt milionari Jeffrey Epstein durant un període més prolongat del que havia admès. Aquesta revelació contradiu directament les seves declaracions anteriors, en què assegurava que la seva darrera trobada amb Epstein havia estat el 2010. La discrepància ha reactivat l'atenció sobre la seva relació amb el magnat.
En concret, els emails, datats el 2015, mostren comunicacions en què Andreu apareix com a font d'informació per a negocis relacionats amb la Xina. Aquest intercanvi va tenir lloc anys després de les acusacions greus que vinculen el príncep amb episodis d'abús relacionats amb Epstein. Els documents filtrats provenen del compte hackejat de l'ex primer ministre israelià Ehud Barak, cosa que afegeix credibilitat a la seva autenticitat.
Aquest gir ha causat un fort impacte en l'opinió pública i ha generat crítiques dins i fora de l'entorn de la monarquia. Alguns experts asseguren que aquesta situació podria marcar un punt de no retorn per a la imatge del príncep Andreu. Ja no es tracta només de rumors o especulacions, sinó d'evidències que compliquen encara més la seva situació.
El mateix príncep Andreu no ha ofert declaracions després de la publicació d'aquests correus electrònics. El seu silenci augmenta la incertesa sobre com gestionarà Buckingham Palace aquesta crisi inesperada. La família reial, per la seva banda, roman en un discret segon pla, mentre es valoren els possibles danys institucionals.
A més, les noves revelacions han reactivat el debat sobre la responsabilitat de la monarquia davant els escàndols que afecten els seus membres. Es qüestiona si s'estan prenent mesures adequades per protegir la reputació de la institució. La situació obre un debat més ampli sobre la transparència i la rendició de comptes a la Casa Reial.
D'aquesta manera, aquest darrer capítol sobre el príncep Andreu ha posat Buckingham Palace en el punt de mira. La polèmica no només afecta la seva imatge personal, sinó que també té conseqüències per a tota la monarquia britànica. Les pròximes setmanes seran decisives per veure com evoluciona aquesta crisi i quins passos es prenen per afrontar-la.