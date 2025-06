La nova jugada de Meghan Markle: Tothom diu el mateix

Cada moviment de Meghan Markle (43) s'analitza amb lupa. Ara una nota manuscrita en un tovalló ha tornat a trencar el motlle. El que a primera vista semblava un gest innocent durant un vol comercial s'ha convertit en un fenomen viral a TikTok, X i Instagram. Aquest petit acte ja porta ecos d'altres pinzellades personals, reforçant una imatge que desafia etiquetes: autèntica sorpresa o càlcul estratègic?

El que ha passat en ple aire

Durant un vol recent d'American Airlines, l'hostessa Nina Vida va compartir a TikTok com, després de revelar que atenia la duquessa de Sussex, ella i les seves companyes van redactar en veu alta un missatge: "It's a pleasure serving you, we love you real bad", signat com “AA girlies”.

Per sorpresa de totes, Meghan va respondre amb una altra nota, escrita a mà sobre un tovalló:

“Dear AA girlies, thank you for the love, hospitality and handwritten note – you know me well. All love right back to you. As ever, Meghan.”

| YouTube

Vida va elogiar la seva cal·ligrafia, descrivint-la com “so rich, so princesa”, i va apuntar que Meghan fins i tot va elogiar la seva manicura, contrarestant un comentari previ del capità sobre com d’“intenses” eren. El vídeo va acumular milers d'interaccions, generant una onada d’elogis per part de seguidores antigues i noves.

Reacció espontània o narrativa calculada?

No és la primera vegada que Meghan recorre a detalls personals amb un impacte significatiu. Al març, va enviar una carta escrita a mà a la presentadora de podcast Amanda Hirsch, que va dir haver quedat “flabbergasted and obsessed” després de rebre el missatge de suport.

Aquest doble gest coincideix amb moments clau en la seva carrera mediàtica:

El llançament recent de la seva marca d'estil de vida As Ever.

L'estrena de la seva sèrie a Netflix With Love, Meghan.

L'inici del seu podcast Confessions of a Female Founder

El Daily Beast va afegir que, tot i que Meghan i Harry han estat criticats pels seus vols en jet privat – fins i tot un de 30.000 dòlars al febrer –, han optat per vols comercials en ocasions, com aquesta o en el seu viatge a la coronació el 2023. Casualitat o disseny d'imatge contrastant per suavitzar aquesta crítica?

Declaracions i repercussions

Nina Vida, la protagonista, va destacar en el seu vídeo: “She's so beautiful in person… so sweet,” cosa que va desencadenar una resposta immediata i emotiva a les xarxes.

| E-Noticies, XCatalunya

La comunitat a TikTok va aplaudir el gest, amb comentaris com “She flies commercial? Wow walking the walk she talks!”

Des de l'entorn reial, cap portaveu oficial de Meghan ha fet cap comunicat, però el fet que no es reprimís la publicació del vídeo – una cosa poc habitual entre autoritats reials – suggereix un vistiplau silenciós.

No és la primera vegada

Meghan ja va expressar al seu extingit blog The Tig que considerava les notes manuscrites “un art perdut” i que aquest acte era “especialment significatiu”. Alhora, durant la seva conversa pública, ha reforçat aquesta visió acurada del detall: les cartes, la cal·ligrafia i la proximitat com a segell personal.

Aquest episodi se suma a un patró on l'ex-actriu recicla aquests gestos quotidians per reforçar la seva narrativa: la d'algú accessible, espontània i emocionalment vinculada amb la seva audiència, sense renunciar a la sofisticació que la seva figura pública exigeix

Amb un tovalló i una cal·ligrafia elegant, Meghan torna a colar-se al centre de la conversa pública, generant preguntes fonamentals: estem davant l'espontaneïtat d'una persona autèntica o davant una jugada mil·limètricament dissenyada pel seu equip d'imatge? I, atès que ja és recurrent en departaments clau de la seva narrativa, és raonable preguntar-se: què vindrà després? Un altre gest quotidià que parli més que mil discursos?