La nueva jugada de Meghan Markle: Todos dicen lo mismo

Cada movimiento de Meghan Markle (43) es analizado con lupa. Ahora una nota manuscrita en una servilleta ha vuelto a romper el molde. Lo que a primera vista parecía un gesto inocente durante un vuelo comercial se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, X e Instagram. Este pequeño acto ya trae ecos de otras pinceladas personales, reforzando una imagen que desafía etiquetas: ¿auténtica sorpresa o cálculo estratégico?

Lo ocurrido en pleno aire

Durante un reciente vuelo de American Airlines, la azafata Nina Vida compartió en TikTok cómo, tras revelar que atendía a la duquesa de Sussex, ella y sus compañeras redactaron en voz alta un mensaje: "It's a pleasure serving you, we love you real bad", firmado como “AA girlies”.

Para sorpresa de todas, Meghan respondió con otra nota, escrita a mano sobre una servilleta:

“Dear AA girlies, thank you for the love, hospitality and handwritten note – you know me well. All love right back to you. As ever, Meghan.”

Vida ensalzó su caligrafía, describiéndola como “so rich, so princesa”, y apuntó que Meghan incluso elogió su manicura, contrarrestando un comentario previo del capitán sobre lo “intensas” que eran. El video acumuló miles de interacciones, generando una ola de halagos por viejas y nuevas seguidoras.

¿Reacción espontánea o narrativa calculada?

No es la primera vez que Meghan recurre a detalles personales con impacto significativo. En marzo, envió una carta escrita a mano a la podcast-host Amanda Hirsch, quien dijo haberse quedado “flabbergasted and obsessed” tras recibir el mensaje de apoyo.

Este doble gesto coincide con momentos clave en su carrera mediática:

El reciente lanzamiento de su marca de estilo de vida As Ever.

El estreno de su serie en Netflix With Love, Meghan.

El arranque de su podcast Confessions of a Female Founder

El Daily Beast añadió que, aunque Meghan y Harry han sido criticados por sus vuelos en jet privado – incluso uno de 30.000 dólares en febrero –, han optado por vuelos comerciales en ocasiones, como esta o en su viaje a la coronación en 2023.¿Casualidad o diseño de imagen contrastante para suavizar esa crítica?

Declaraciones y repercusiones

Nina Vida, la protagonista, destacó en su video: “She's so beautiful in person… so sweet,” lo que desbloqueó una respuesta inmediata y emotiva en redes.

La comunidad en TikTok aplaudió el gesto, con comentarios como “She flies commercial? Wow walking the walk she talks!”.

Desde el entorno real, ningún portavoz oficial de Meghan ha hecho declaraciones, pero el hecho de que no se reprimiera la publicación del video – algo poco común entre autoridades reales – sugiere un visto bueno silencioso.

No es la primera vez

Meghan ya expresó en su extinto blog The Tig que consideraba las notas manuscritas “un arte perdido” y que este acto era “especialmente significativo”. A su vez, durante nuestra conversación pública, ha reforzado esa visión cuidada del detalle: las cartas, la caligrafía y la cercanía como sello personal.

Este episodio se suma a un patrón donde la ex-actriz recicla esos gestos cotidianos para reforzar su narrativa: la de alguien accesible, espontánea y emocionalmente vinculada con su audiencia, sin renunciar a la sofisticación que su figura pública exige.

Con una servilleta y una caligrafía elegante, Meghan vuelve a colarse en el centro de la conversación pública, generando preguntas fundamentales: ¿estamos ante la espontaneidad de una persona auténtica o ante una jugada milimétricamente diseñada por su equipo de imagen? Y, dado que ya es recurrente en departamentos clave de su narrativa, es razonable preguntarse: ¿qué vendrá después? ¿Otro gesto cotidiano que hable más que mil discursos?