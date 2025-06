Froilán diu prou: Missatge urgent a la seva mare, Elena de Borbó

per Mireia Puig

Als seus 26 anys, Felip Juan Froilán de Marichalar ha llançat un missatge clar i directe a la seva mare, la infanta Elena: vol tornar a Espanya. Una petició inesperada, però plena de motius personals i familiars que van més enllà d’un simple desig de tornar a casa.

Exili imposat

El relat comença a Abu Dhabi, on Froilán viu des de gener de 2023, instal·lat a prop del seu avi, el rei Joan Carles, amb un "exili daurat" com a becari a la petroliera ADNOC amb 7.500 € mensuals i habitatge de luxe.

Tot i que en els primers mesos es va parlar fins i tot d’un màster a distància i projectes professionals, actualment la seva vida està en punt mort: sense feina, estudis inacabats i sense propòsit clar.

| Casa Real, XCatalunya, Lana Molly Resources

Amb la recent decisió de Joan Carles de traslladar-se a Cascais (Portugal) per allunyar-se del focus emiratí, Froilán interpreta que la seva estada allà ha perdut sentit. Sense la vigilància tangible de l’emèrit, l’ambient s’ha tornat insostenible: “la vida està en pausa”, diuen, i anhela reconnectar amb amics, reactivar projectes i recuperar la seva joventut.

Casa Reial, com és habitual, guarda silenci

Des de Casa Reial no hi ha hagut declaracions formals sobre aquest desig de retorn. Tanmateix, diverses fonts properes a la infanta Elena confirmen que Froilán “ha intentat convèncer-la d’un retorn progressiu” i que estan mantenint converses per debilitar l’argument logístic del seu exili.

A les xarxes —especialment Twitter— el seu nom s’ha reactivat amb debats sobre si ha de ser recolzat o no. Alguns simpatitzants subratllen el seu dret a refer una vida normal, mentre crítics recorden els seus antecedents polèmics: la baralla amb arma blanca al carrer Goya el 2022 i l’aparició en un after il·legal amb drogues a Madrid.

Les seves amistats, detectades entre cerveseries de José Abascal i clubs nocturns madrilenys, han mostrat una actitud conciliadora. “És un noi que necessita estar en el seu entorn”, confessen.

| Casa Real, XCatalunya, AENA

L’origen de la marxa del germà de Victòria Frederica

L’exili de Froilán respon directament a les peticions urgents de Felip VI i Letícia després dels aldarulls nocturns que van posar en escac la imatge de la Zarzuela. Al gener de 2023, la infanta Elena el va traslladar a Abu Dhabi per tallar d’arrel l’espiral d’escàndols.

Des de llavors, la seva vida ha estat un compàs d’espera: cimeres climàtiques, festivals de música com Saadiyat Nights i compromisos públics a Espanya, on ha estat vist presumint d’estil de vida en cerveseries o festivals. Tanmateix, aquesta imatge “semi-normal” no ha aconseguit dissipar la sensació d’aïllament que ha alimentat el seu desig de tornar.

Què passarà?

El futur de Froilán penja d’un delicat equilibri: la seva demanda de tornar coincideix amb el replegament emocional del rei emèrit a Portugal. La infanta Elena, en una posició compromesa, haurà de decidir si dona suport a la reintegració del seu fill o prioritza l’estabilitat institucional.

Serà aquest l’inici d’un retorn progressiu a Madrid, amb plans acadèmics o professionals reals, o només un desig melangiós que acabarà diluït per la fredor de la realitat? La Casa Reial observa amb atenció: en aquesta història, no és només el retorn d’un nét, sinó el moment clau per comprovar si la calma ha tornat de veritat a la Zarzuela.