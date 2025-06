El moviment del príncep Guillem que perjudicarà la reina Camilla

Com un ajust diplomàtic o un moviment de poder pot generar tensió real entre mare i fill? El que a simple vista sembla una maniobra professional amaga una estratègia subtil del príncep Guillem, hereu directe al tron, que podria debilitar la influència de Camilla en el nucli de la monarquia britànica.

Moviment en els últims mesos

Durant els últims mesos, ha circulat en mitjans i xarxes socials un vídeo —verificat per múltiples fonts— que mostra en Guillem implicat en un ajust de protocols oficials. El príncep de Gal·les ha recalibrat l'organigrama de deures reials, disminuint la visibilitat i la presència de Camilla en cerimònies i esdeveniments menors de la Casa Reial, especialment en actes on tradicionalment hauria tingut un paper destacat.

D'aquesta transformació se'n desprèn que en Guillem busca consolidar una monarquia més àgil i centrada en la seva línia successòria directa, limitant el pes institucional de la reina consort. És una decisió personal o un pas previst pel rei Carles III per donar suport a una “Casa Reial prima”?

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Silenci oficial

Tot i que cap portaveu ha confirmat públicament aquesta maniobra com un acte contra Camilla, filtracions internes i la premsa britànica han interpretat aquest reajustament com un senyal directe de desconfiança d'en Guillem cap a la seva madrastra. Un biògraf reial apunta que, tot i que ja existien tensions, ell ara actua com a garant del futur de la institució, fins i tot si això implica «restar-li focus a Camilla».

Des del Palau de Buckingham, fonts diplomàtiques sostenen que “es tracta de la modernització de la monarquia”, apel·lant al debat obert entorn d'una corona més “essencial, funcional i propera”. Tanmateix, els afins a l'hereu insinuen que aquest moviment també obeeix a una voluntat personal de deixar la seva empremta i reduir l'impacte mediàtic de Camilla.

La relació mai ha estat bona

El desgast entre en Guillem i Camilla no és nou. Al seu llibre Spare, el príncep Harry va recordar que tots dos germans van suplicar al seu pare que no es casés amb Camilla, conscients del pes simbòlic que això representava davant la memòria de Diana.

Així mateix, des del primer moment Camilla, segons experts reials, no va connectar bé amb la sensibilitat britànica contemporània. Fins i tot es va arribar a dir que no simpatitzava amb Kate Middleton, i que en Guillem la percebia com una figura distant i “una mica intimidant”.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Aquestes tensions, tot i que suavitzades amb el temps gràcies al paper mediador de la Kate i la sortida d'en Harry, mai van desaparèixer del tot. L'actual reestructuració —com a mesura de control institucional— sembla alimentar-se d'aquest bagatge emocional.

Efectes en l'autoritat de la Reina Consort

A curt termini, la repercussió és palpable: Camilla redueix protagonisme en visites oficials i esdeveniments a províncies, com actes de lectura, inauguracions i campanyes benèfiques que solien donar-li un to més humà a la seva figura. Alguns diplomàtics ja comenten que aquesta “menor visibilitat” pot minvar la seva capacitat per presentar-se com a pilar de la Casa Reial en temes socials clau, com la lluita contra la violència domèstica o l'alfabetització.

A llarg termini, el missatge enviat per en Guillem pot recalibrar la percepció pública: mentre ell s'encamina cap a una monarquia minimalista i orientada a la seva línia directa, Camilla quedaria relegada a un rol residual, sense poder real en decisions de forma i fons.