La nova foto de Frederic de Dinamarca que confirma les sospites de la reina Mary

La Casa Reial danesa ha sorprès tothom amb una imatge inesperada de Frederic de Dinamarca. Una instantània difosa a xarxes que no ha passat desapercebuda per a ningú, i menys encara per a la reina Mary. I és que la mateixa li ha servit a ella per confirmar el que venia sospitant.
Sí, que el seu marit està molt implicat en una cita especial al seu país, que ell mateix va crear. Tant és així que no ha dubtat a deixar de banda el protocol i l'etiqueta per promocionar-la vestit de manera esportiva.
Frederic de Dinamarca sorprèn amb una fotografia en què se salta el protocol
Frederic de Dinamarca i la reina Mary han estat de viatge per diferents racons del país. I ara són notícia perquè s'ha compartit a la web de la Corona danesa una instantània inesperada del rei. Sí, una on apareix vestit de manera esportiva, amb sabatilles, pantalons curts i dessuadora.
Amb aquest vestuari, ha promocionat la Royal Run, una cursa que ell va crear el 2018, en la qual participa i que ja té data per a la seva pròxima cita. Per això el sobirà, d'aquesta guisa, ha volgut informar-ne la ciutadania.
La instantània l'ha acompanyada del següent text: "Tenim moltes ganes de córrer, caminar i celebrar la comunitat amb tu a Ringkøbing, Middelfart, Randers, Helsingør i Copenhaguen/Frederiksberg el 25 de maig de 2026. La inscripció s'obrirà l'1 d'octubre a les 10:00. Així que marca el teu calendari si vols assegurar el teu número inicial per a la festa de l'any vinent".
Aquest gest demostra fins a quin punt el monarca està compromès amb la iniciativa que ell mateix va impulsar fa ja més d'un lustre. I és que la Royal Run no només promou l'esport i la vida saludable, sinó també la unió de tothom al país. El sobirà ha corregut en diverses edicions i ha convertit la prova en un símbol de proximitat amb el seu poble.
La reina Mary confirma el que pensava respecte al seu marit, Frederic de Dinamarca
La foto de Frederic també ha servit perquè Mary hagi descobert que tenia raó sobre el que feia temps que intuïa. Concretament, que el seu marit no només dona suport a l'esdeveniment com a rei, sinó que el viu amb autèntica passió personal. La seva implicació és tal que no dubta a mostrar un costat molt més íntim, i això no sempre és comú a la reialesa europea.
Per a la sobirana, aquesta instantània ha estat la prova definitiva que el seu marit està plenament bolcat en la Royal Run. Per a ell no es tracta d'una mera cita a l'agenda institucional, sinó d'un projecte personal que vol impulsar any rere any. Per això a la pròxima edició somia de batre xifres de participació.
És més, acostumada a veure Frederic en estrictes actes d'Estat, aquesta faceta més personal i esportiva li resulta molt significativa. Li confirma que ell és un cap d'Estat preocupat pels assumptes de govern. Però també un líder que connecta amb la gent a través de la vida quotidiana i l'esport.