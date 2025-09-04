El gest de Mary de Dinamarca amb els seus empleats que Frederic X no oblidarà

Mary de Dinamarca ha tornat a demostrar per què és una de les reines més estimades i admirades d'Europa. Sempre elegant, Mary ha encertat amb la seva imatge, però aquesta vegada no ha estat el seu estil el que més ha cridat l'atenció, sinó la seva actitud. La reina ha tingut un gest molt especial amb els seus empleats de The Mary Foundation que el seu marit, el rei Frederic X, no ha oblidat.
En una recent reunió de feina, Mary ha optat per un look molt diferent de l'habitual a les cases reials. Ha posat sense maquillatge, ha mostrat el seu rostre al natural i ha portat les seves ulleres graduades i un pentinat còmode. Un canvi que ha impactat, però també ha inspirat perquè el seu objectiu ha estat clar: mostrar-se propera, autèntica i senzilla davant del seu equip.
A més, ha lluït un vestit blanc amb màniga francesa, coll barca i frunzit central. Ha completat l'estilisme amb un collaret daurat discret. El conjunt ha reflectit una barreja perfecta de professionalitat i naturalitat, i la reina ha volgut deixar clar que, per damunt de tot, és una més a l'equip.
Mary de Dinamarca, dona de Frederic X, no és la primera vegada que canvia de look
La seva fundació ha estat treballant en una nova campanya centrada en l'oci saludable per a infants i joves. Han assenyalat que activitats recreatives segures i educatives poden fomentar l'autoestima, el desenvolupament personal i el sentit de comunitat. La reina s'ha implicat directament en aquesta iniciativa, ha participat en cada detall i ha treballat braç a braç amb els seus empleats.
Mary de Dinamarca ha trencat motlles també en altres aspectes, últimament s'ha aficionat a les manicures en tons vius, com el magenta. S'ha allunyat així dels colors nude tradicionals del protocol reial. Ha apostat per una imatge més actual, més lliure.
També ha desafiat antigues normes del vestuari reial i ha portat camises texanes. Ha incorporat el denim al seu armari de reina. Amb això, ha reivindicat un estil que equilibra modernitat i classicisme.
Frederic X no oblidarà el que ha fet Mary de Dinamarca pels seus treballadors
El gest d'assistir a una reunió sense maquillatge ha estat més que una elecció estètica. Ha estat una declaració d'intencions. Ha volgut que els seus treballadors la vegin no com una figura distant, sinó com una companya.
Frederic X ha valorat profundament aquest gest. No l'ha oblidat. Ha vist en Mary no només una reina moderna, sinó una dona compromesa, propera i autèntica.