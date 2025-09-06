La nueva foto de Federico de Dinamarca que confirma las sospechas de la reina Mary

La Casa Real danesa ha sorprendido a propios y extraños con una imagen inesperada de Federico de Dinamarca. Una instantánea publicada en la web oficial y difundida en redes que no ha pasado desapercibida para nadie, y menos aún para la reina Mary. Y es que la misma le ha servido a ella para confirmar lo que venía sospechando.

Sí, que su marido está muy implicado en una cita especial en su país, que él mismo creó. Tanto es así que no ha dudado en dejar de lado el protocolo y la etiqueta para promocionarla vestido de manera deportiva.

| Instagram, @detdanskekongehus

Federico de Dinamarca sorprende con una fotografía en la que se salta el protocolo

Federico de Dinamarca y la reina Mary han estado de viaje por distintos rincones del país. Y ahora son noticia porque se ha compartido en la web de la Corona danesa una instantánea inesperada del rey. Sí, una donde aparece ataviado de manera deportiva, con zapatillas, pantalón corto y sudadera.

Con este atuendo, ha promocionado la Royal Run, una carrera que él creó en 2018, en la que participa y que ya tiene fecha para su próxima cita. De ahí que el soberano, de esa guisa, ha querido informar al respecto a los ciudadanos.

La instantánea la ha acompañado del siguiente texto: “Estamos deseando correr, caminar y celebrar la comunidad contigo en Ringkøbing, Middelfart, Randers, Helsingør y Copenhague/Frederiksberg el 25 de mayo de 2026. La inscripción se abrirá el día 1 de octubre a las 10:00. Así que marca tu calendario si quieres asegurar tu número inicial para la fiesta del próximo año”.

Este gesto demuestra hasta qué punto el monarca está comprometido con la iniciativa que él mismo impulsó hace ya más de un lustro. Y es que la Royal Run no solo promueve el deporte y la vida saludable, sino también la unión de todos en el país. El soberano ha corrido en varias ediciones y ha convertido la prueba en un símbolo de cercanía con su pueblo.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

La reina Mary confirma lo que pensaba respecto a su marido, Federico de Dinamarca

La foto de Federico también ha servido para que Mary haya descubierto que tenía razón sobre lo que llevaba tiempo intuyendo. Concretamente, que su marido no solo apoya el evento como rey, sino que lo vive con auténtica pasión personal. Su implicación es tal que no duda en mostrar un lado mucho más desenfadado, algo que no siempre es común en la realeza europea.

Para la soberana, esta instantánea ha sido la prueba definitiva de que su esposo está plenamente volcado en la Royal Run. Para él no se trata de una mera cita en la agenda institucional, sino de un proyecto personal que quiere impulsar año tras año. De ahí que en la próxima edición sueña con batir cifras de participación.

Es más, acostumbrada a ver a Federico en estrictos actos de Estado, esta faceta más personal y deportiva le resulta muy significativa. Le confirma que él es un jefe de Estado preocupado por los asuntos de gobierno. Pero también un líder que conecta con la gente a través de la vida cotidiana y el deporte.