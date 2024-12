Nou cop per Xavier Grasset: L'audiència es decideix

per Sergi Guillén

Xavier Grasset, una de les cares més reconeixibles de TV3, segueix explorant nous formats a la cadena catalana amb el seu programa 'La Selva'. Aquest espai televisiu, que combina entrevistes, anàlisis i tocs d'humor, busca endinsar-se als secrets de la política, la societat i la cultura des d'una perspectiva crítica i desenfadada.

Tot i això, malgrat la qualitat i l'experiència de Grasset, 'La Selva' no acaba de consolidar-se en termes d'audiència. Des de la seva estrena, el programa ha registrat xifres irregulars que preocupen tant l'equip de producció com la direcció de TV3.

Els números del dia d'ahir

Recentment, des de XCatalunya ja hem destacat que el programa de Grasset travessa una temporada complicada pel que fa a dades d'audiència. Sense anar més lluny, ahir vam tornar a veure com el presentador català no aconsegueix acabar de captar un públic fidel constant.

Al seu espai de dijous a la tarda a la televisió pública catalana es va quedar en un pobre 9,5% de quota de pantalla. Aquesta dada resulta encara més negativa en comparar-ho amb la mitjana de TV3, que està per sobre del 15% de share.

| 3Cat

A més, en el que representa nombre d'espectadors, es va quedar en 114.000. A priori, es tractaria d'unes dades d'audiència més que acceptables; no obstant això, queden molt lluny dels altres programes que van venir després.

Sense anar més lluny, el programa que segueix 'La Selva', 'Atrapa'm si pots', va aconseguir uns grans números. En total, 210.000 espectadors van gaudir del concurs de Llucià Ferrer, que viu un gran moment, amb gairebé un 15% de quota de pantalla.

Així doncs, encara que en les primeres emissions el programa de Grasset va aconseguir captar l'atenció del públic gràcies a convidats i temes candents. Les setmanes següents han mostrat fluctuacions que reflecteixen una pèrdua parcial de l'interès. Els propers dies seran claus per veure quina és la destinació de l'espai de Xavier Grasset.

La incertesa de cara al futur

Alguns analistes atribueixen aquesta inestabilitat a la competència directa a la seva franja horària, mentre que altres apunten que el format podria no connectar plenament amb certs sectors del públic.

Grasset, no obstant, es manté optimista. En declaracions recents, el periodista va destacar que 'La Selva' és un espai necessari per reflexionar sobre els temes que afecten Catalunya. I que no sempre troben lloc als mitjans tradicionals.

A més, confia que els ajustaments en el contingut i la promoció del programa aconsegueixin estabilitzar la seva audiència en les properes setmanes. Ara com ara, el futur de 'La Selva' dependrà de la capacitat del programa per reinventar-se i recuperar la fidelitat dels espectadors. Grasset, fidel al seu estil, promet continuar fent parlar.