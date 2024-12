Tot malament: Luis Figo s'imposa a Catalunya

Luis Figo és un nom que segueix generant controvèrsia al món del futbol. El seu traspàs del FC Barcelona al Reial Madrid l'any 2000 va marcar una de les traïcions més recordades a la història esportiva.

Des d'aleshores, Figo ha mantingut un perfil mediàtic notable i ha participat en esdeveniments i programes televisius. La seva imatge, sovint polaritzadora, continua sent un tema recurrent al debat futbolístic. Molts ho consideren un jugador excepcional, però d'altres només en recorden la traïció.

Aquesta dualitat ha convertit cada aparició pública de Figo en un esdeveniment digne danàlisi. Anys després de la seva retirada, la seva presència a la televisió continua aixecant passions. Això ha quedat demostrat novament amb la seva recent participació al programa 'La Revuelta' de RTVE.

'La Revuelta' lidera a Catalunya gràcies a Figo

El dia d'ahir, Luis Figo va ser el convidat principal al programa 'La Revuelta' de RTVE. Amb un 13,4% de quota de pantalla i 265.000 espectadors, el programa va aconseguir liderar a Catalunya després de finalitzar 'Polònia'.

| @X

Aquest últim, amb un 14,8% i 300.000 espectadors, va mantenir el seu habitual lideratge, però va ser superat per l'embranzida de Figo una vegada acabada la seva emissió. L'entrevista amb Figo va generar un interès significatiu, especialment per la seva fama de figura controvertida.

Tot i els anys transcorreguts des del seu polèmic traspàs, el seu nom continua atraient audiència, fins i tot en territori català. Aquest fet no ha passat desapercebut, especialment entre els fidels de TV3, que consideren un greuge que un programa nacional aconsegueixi imposar-se a Catalunya.

La resta de la nit en xifres

Mentre 'La Revuelta' liderava amb l'entrevista Figo, altres programes també van destacar a les audiències. 'Polònia', amb la seva satírica mirada a l'actualitat política catalana, va aconseguir mantenir 300.000 espectadors davant de la pantalla.

Tot i això, l'espai posterior, 'Eclipsi', no va tenir el mateix èxit. Amb un 8,3% i 4,5% de quota, els seus dos lliuraments van assolir només 144.000 i 61.000 espectadors, respectivament.

En paral·lel, l'entrevista a Carlos Arguiñano a 'El Hormiguero' de Pablo Motos també va fer la seva aparició al rànquing, aconseguint un 10,2% de quota de pantalla i 192.000 espectadors. Tot i això, el triomf de 'La Revuelta' a Catalunya va ser indiscutible.

Reaccions a xarxes socials

L'aparició de Figo a 'La Revuelta' no només va ser un èxit d'audiència, sinó també un tema candent a les xarxes socials. Molts usuaris catalans van expressar la sorpresa i la indignació per l'interès que l'exjugador continua generant a la regió.

Alguns van lamentar que un programa de RTVE aconseguís imposar-se a la programació que té TV3. Mentre que altres van destacar el carisma del portuguès com a clau per al lideratge en audiència.

La figura de Luis Figo sembla no perdre la seva capacitat de generar debat, ja sigui al terreny de joc o a la petita pantalla. El seu pas per 'La Revuelta' ha demostrat que, malgrat les ferides del passat, el nom continua sent un imant per a l'audiència. Fins i tot a la Catalunya que mai no va oblidar la seva traïció.