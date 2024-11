Cop dur per a Xavier Grasset i 'La Selva' a TV3

per Sergi Guillén

Xavier Grasset és un més que reconegut periodista i presentador català nascut a Vila-seca, Tarragona, el 1963. Amb una extensa carrera als mitjans de comunicació, és especialment conegut pel seu treball a TV3, la televisió pública de Catalunya.

Grasset ha conduït programes com el "Més 324", un espai d'anàlisi política i social que s'emet en horari nocturn, on aborda temes d'actualitat amb profunditat i rigor. A més de la seva tasca a la televisió, Grasset ha tingut una destacada trajectòria a la ràdio, col·laborant amb emissores com Catalunya Ràdio.

El seu estil proper i capacitat per comunicar temes complexos de manera accessible l'han convertit en una figura respectada al periodisme català. Al llarg de la carrera, ha rebut diversos reconeixements per la seva contribució a l'àmbit de la comunicació a Catalunya.

| TV3, XCatalunya

Una muntanya russa d'emocions al nou projecte

Després del seu pas per un dels canals secundaris de la televisió pública catalana, Xavier Grasset va decidir fer el pas a TV3 a l'inici d'aquesta temporada de tardor. L'experimentat presentador català és sens dubte una de les cares més reconeixibles dins del panorama comunicatiu català.

La seva extensa carrera li ha valgut perquè la cadena catalana el posés al comandament de 'La Selva', un nou format de debat, entrevistes i actualitat que es va estrenar al setembre. L'espai, al principi, havia estat ben rebut per l'audiència catalana, que volia veure un nou programa en una franja clau com és la de les tardes.

Tot i això, el català ha vist com el seu programa no aconsegueix captar del tot un públic fidel. Si bé és cert que durant els darrers dies ha tingut uns grans números d'audiència, ahir es va tornar a demostrar que les seves dades són una muntanya russa.

Els números el dia d'ahir

'La Selva' de Xavier Grasset sol emetre's de dilluns a divendres a la franja de tarda, concretament a les 17.30 hores. El magazin informatiu substitueix 'El Paradís de les senyores', una sèrie d'èxit a la cadena catalana. I més tard dóna el relleu a l'Atrapa'm si pots de Llucià Ferrer.

Tot i això, tot i estar en una franja estratègicament positiva, ahir va tornar a baixar els seus bons números en relació amb l'últim divendres de la setmana passada. L'espai va baixar fins als 74.000 espectadors, quan ja ens havia acostumat a veure'l per sobre dels 100.000.

A més, el programa es va quedar amb tan sols un 7,4% de quota de pantalla. Així doncs, sembla que tant Grasset com el seu equip necessiten fer una 'tornada' al seu format, i intentar trobar la millor manera per així retenir la seva audiència.