Fracàs a TV3 després de suspendre Atrapa'm si pots: Ningú pot amb Llucià Ferrer

"Atrapa'm si pots" és un programa de televisió de concursos presentat per Llucià Ferrer a la televisió catalana. El xou es caracteritza per combinar entreteniment i cultura general, on els participants han de respondre preguntes per acumular premis en metàl·lic. Al llarg de diverses rondes, els concursants posen a prova els seus coneixements en un ambient dinàmic i competitiu.

Llucià Ferrer, amb el seu carisma i proximitat, aporta una energia única al programa, interactuant amb els participants i el públic de manera amena. La seva experiència en el món de la comunicació i l'entreteniment es reflecteix en la fluïdesa i el ritme del xou.

"Atrapa'm si pots" s'ha aconseguit consolidar com un dels programes favorits de l'audiència catalana, gràcies al seu format accessible i educatiu. El programa no només entreté, sinó que també promou l'aprenentatge i la curiositat per diversos temes. La combinació del format atractiu i la conducció de Llucià Ferrer ha estat clau per al seu èxit i popularitat continuada.

TV3 nota la seva absència

La cadena de televisió pública ja té una franja de tarda més que consolidada amb els diversos programes que porten des de setembre formant part de les emissions entre setmana. Un és 'La Selva' de Xavier Grasset, amb uns números irregulars però amb certes setmanes amb grans dades. Al seu espai, segueix sempre el ja esmentat programa en forma de concurs de Llucià Ferrer.

| TV3

Tot i això, el dia d'ahir no el vam tenir, ja que es tractava d'una data especial marcada al calendari català. La 'Nit de Santa Llúcia' va tenir lloc el dia ahir al Teatre Nacional de Catalunya en la seva edició número 74. Tot i així, ni amb una programació especial van poder omplir el buit que va deixar l''Atrapa'm si pots'.

L'espai de Ferrer té normalment uns números molt bons, i aquesta temporada ha arribat a trencar les seves dades d'audiència. En els termes de quota de pantalla, el programa de Llucià té sempre més del 13%, dades que no va poder igualar el programa especial del dia d'ahir. L'especial de 'La Nit de Santa Llúcia' es va quedar amb un fluix 10,2% de quota de pantalla, i un total de 165.000 espectadors.

Així, doncs, l'aposta de la cadena de televisió pública catalana per cobrir aquesta entrega de premis no els va sortir gaire bé. A més, aquesta absència també va afectar de forma indirecta el ja esmentat 'La Selva' de Xavier Grasset. El programa d'actualitat de Grasset es va quedar amb uns números molt dolents, aconseguint tan sols un 8% de quota de pantalla i uns pobres 98.000 espectadors totals.

La jornada d'ahir és una per a la reflexió dins de la cadena de televisió, ja que sembla que les noves apostes no funcionen. Els espectadors catalans han dictat sentència.