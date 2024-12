Preocupació per Xavier Grasset: La dada clau

per Sergi Guillén

Xavier Grasset és una figura consolidada a la televisió catalana. El seu estil característic i la seva habilitat per connectar amb l'audiència li han valgut un espai destacat a TV3. Durant anys, ha estat una de les cares més reconegudes de la cadena, destacant per la seva professionalitat i carisma.

Tot i la seva trajectòria, en els darrers temps ha enfrontat reptes importants amb el seu nou programa. “La Selva” és la proposta més recent de Grasset a TV3. Llançat amb grans expectatives, el programa cercava consolidar-se com un espai fresc i diferent.

Tot i això, des de la seva estrena, els resultats han estat inconsistents. Tot i que ha tingut moments d'èxit, també ha patit caigudes preocupants en audiències i ha generat dubtes sobre la sostenibilitat. La competència en l'horari en què s'emet La Selva no facilita les coses, malgrat el suport de TV3, l'audiència sembla dividida.

Una dada alarmant per als interessos de Grasset

En un tuit de '@ROCCOCITY' publicat recentment sobre les dades d'audiència reflecteix la situació complicada de La Selva. Segons les xifres, el programa va registrar un 9,9% de quota de pantalla, cosa que representa uns 118.000 espectadors. Aquesta dada, encara que no és la pitjor registrada, està per sota de la mitjana de la cadena, TV3 sol superar àmpliament el 15% de share a molts dels seus programes.

| TV3

Un dels problemes més grans de "La Selva" és la seva irregularitat. Dies enrere, va aconseguir superar el 10% de share, però aquests moments són escassos, les fluctuacions a les xifres dificulten avaluar l'èxit del format. Mentre programes com “Atrapa'm si pots” aconsegueixen consolidar-se amb un 16,6% i 241.000 espectadors, “La Selva” lluita per mantenir-se a la superfície.

Un format per buscar estabilitat

L'estructura i la temàtica de La Selva són atrevides, però sembla que no acaben de connectar amb tots els segments d'audiència. Tot i que el programa té moments brillants, no aconsegueix mantenir un nivell d'interès constant. Això és preocupant, especialment si considerem el potencial de Grasset com a conductor.

Al grup de joves de 13 a 24 anys, els resultats són encara més baixos. Aquest segment representa només un 20,9% del seu públic. Comparat amb altres programes de TV3, La Selva no aconsegueix captar l'atenció d'aquesta demografia clau.

El futur de "La Selva"

La situació planteja interrogants sobre el futur de La Selva i de Xavier Grasset com a presentador d'aquest format. Tot i que TV3 continua sent una de les cadenes més vistes a tota Catalunya, els seus directius hauran d'avaluar si el programa necessita canvis profunds per mantenir-se.

Amb el suport del carisma de Grasset i un equip professional, “La Selva” podria trobar el seu camí. No obstant això, caldrà un esforç conjunt per ajustar el format i atraure més espectadors de manera constant.