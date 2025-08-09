Logo xcatalunya.cat
Gent

El tatuatge de Mapi León que emociona els seus pares

La defensa del Barça Femení ha tingut un estiu de canvis i emocions juntament amb la seva parella, Ingrid Engen

Max Riveras
per Max Riveras

La història de Mapi León i Ingrid Engen sempre ha tingut quelcom magnètic. Dos talents que van coincidir al vestidor blaugrana i van trobar un amor discret, sòlid i sense estridències. Aquest estiu, entre viatges, entrenaments i retrobaments, han tornat a ser focus d'atenció per motius que transcendeixen el futbol.

 Mapi continuarà a Barcelona, amb responsabilitats que no es negocien. Ingrid encararà una temporada fora de Catalunya, amb calendari europeu exigent i desplaçaments continus. El pla és simple i ambiciós: aprofitar aturades i finestres per reduir distàncies i sumar temps juntes.

Un estiu que barreja Eurocopa, Barcelona i plans a distància

Abans d'entrar en mode pretemporada, hi va haver marge per estimar-se amb calma. Suïssa, amb l'Eurocopa com a teló de fons, va ser la primera parada. Després, Barcelona les va reunir entre sopars, passejades pels Jardinets de Gràcia i aquell llenguatge de mirades còmplice que la graderia coneix bé. Res de grandiloqüent. Només rutina compartida, que de vegades val més que qualsevol titular.

Un gest íntim que mira cap a casa

La imatge que ha marcat aquestes setmanes no es va veure en un estadi. Va arribar des de casa, sense focus ni catifa vermella. Mapi va mostrar un tatuatge que retrata els seus pares quan eren joves. 

La peça, delicada i precisa, respira memòria i agraïment. És impossible no llegir-hi un mapa emocional: qui t'ha fet, d'on vens i per què camines com camines.

L'esportista ho va ensenyar després de respondre a un test de preguntes ràpides i continuar la conversa amb els seus seguidors. Va ser franca sobre hàbits, descans i aquella disciplina silenciosa que sosté una professional d'elit. Entre confessions, va deixar una frase que va encendre l'afició romàntica:  si se n'anés a una illa deserta, triaria aigua, menjar… i Ingrid. 

El que han dit elles i com ha reaccionat l'afició

Ni comunicats, ni discursos solemnes. Mapi i Ingrid prefereixen la naturalitat i els missatges breus. A les xarxes, els gestos han estat constants, sempre sense perdre el respecte per la seva pròpia intimitat. La graderia culer ho ha llegit amb tendresa.

Molts destaquen el valor d'un amor que es manté amb temps, viatges i paciència. Altres subratllen el detall familiar del tatuatge com a declaració de principis: primer, els teus; després, tota la resta.

De fons, apareix la part menys romàntica. El futbol separarà ciutats, però no sentiments. La pròxima temporada posarà a prova agendes i quilòmetres. Elles han deixat clar que no és un problema, sinó una logística que s'organitza amb voluntat.

L'estiu s'acaba i comença el que és realment seriós. Barcelona espera Mapi amb l'exigència de sempre. Ingrid afrontarà un desafiament majúscul lluny de casa. Entre elles, un full de ruta simple: sumar minuts compartits i protegir el que han construït. Quin serà el pròxim capítol d'aquest romanç d'elit que fuig del soroll?

