El nou producte que Meghan Markle posa a la venda

Una vegada més, Meghan Markle ha donat un cop sobre la taula. Aquesta vegada no ha estat amb una entrevista, un documental o una declaració pública, sinó amb un llançament empresarial que ha sacsejat els fonaments de Buckingham. La seva decisió és una declaració d'independència, de ruptura i de posicionament personal davant la institució que tants titulars ha generat a la seva costa.

En aquesta ocasió, l'exactriu i duquessa de Sussex ha presentat oficialment un nou producte sota la seva marca personal “As Ever”, una línia d'estil de vida que reflecteix la seva visió més personal del benestar, la sofisticació i l'autonomia. El que crida l'atenció del cas no és només el producte en si, sinó el missatge que porta implícit: Meghan no necessita la Casa Reial per brillar.

El nou article és un vi rosat d'edició especial, elaborat per Fairwinds Estate, un prestigiós celler del Valle de Napa, a Califòrnia. L'elecció no és casual: Meghan va donar suport públicament a aquest celler quan va patir greus danys durant un incendi forestal, i aquesta col·laboració referma el seu compromís amb causes solidàries… i amb la seva terra d'acollida.

| XCatalunya, US Weekly

Més que un vi: una ruptura simbòlica

Tot i que la línia "As Ever" ja incloïa productes com mescles per a galetes o cremes, el vi representa un pas diferent. Es tracta d'una beguda adulta, de celebració, de plaer, però també d'elegància i maduresa. Com han destacat experts en comunicació i xarxes socials, el llançament marca una nova etapa en la marca personal de Meghan: la del control total de la seva imatge i del seu relat.

Mentre Carles III continua convalescent i manté un perfil institucional discret, Meghan avança amb pas ferm i, segons molts analistes, sense cap intenció de tornar al ramat. L'elecció d'aquest moment per llançar el producte no sembla una coincidència.

| Lecturas, XCatalunya

Reaccions dividides: entre l'elogi i la controvèrsia

Les reaccions no han trigat a arribar. A les xarxes socials, molts seguidors de la duquessa han celebrat la seva nova faceta com a empresària independent. Altres, però, han criticat la inclusió d'una beguda alcohòlica en una marca que fins ara projectava una imatge de salut i benestar.

La veritat és que la decisió li permet ampliar la seva audiència, connectar amb un mercat més adult i sofisticat, i reforçar la seva independència econòmica. A més, amb aquest pas, allunya definitivament la seva imatge de la reialesa britànica per consolidar-se com una figura global, lluny dels protocols i les rigideses de palau.

Meghan, empresària, mare i símbol

Malgrat les crítiques, Meghan s'ha consolidat com un referent de resiliència i reinvenció. Des que va abandonar oficialment les seves funcions com a membre actiu de la família reial britànica, ha sabut transformar cada polèmica en oportunitat i cada obstacle en marca personal.

El seu equip ha explicat que el vi reflecteix aquesta dualitat que tant caracteritza Meghan: elegància, però també proximitat. Luxe, però amb causa. I sobretot, llibertat. És un producte pensat per a qui vol gaudir sense culpa, celebrar sense artificis i brindar per la vida que un mateix elegeix construir.

Un missatge que no necessita paraules

El gest de Meghan no és una simple incursió en el món del vi. És, sobretot, una afirmació de poder personal. Un missatge dirigit a qui dubtava de la seva capacitat de reinventar-se. I, molt possiblement, també una indirecta clara per al seu sogre, el rei Carles III, qui, segons mitjans britànics, ja ha rebut el missatge…