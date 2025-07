El consell de la nutricionista Júlia Farré per a l'esmorzar

per Duna Costa

Quan el dia comença amb un mal hàbit alimentari, les conseqüències solen notar-se de seguida. La nutricionista Júlia Farré ha llançat a les xarxes socials una petita gran revolució matinal. Proposa canviar l'esmorzar convencional per un altre que vagi més enllà del típic cafè amb torrada.

D'on sorgeix la recomanació

El debat es va generar a partir d'un tuit compartit per 3Cat, on Farré apareix aconsellant l'audiència sobre l'ús del pa a l'esmorzar: “el pa sí o no a l’hora d’esmorzar… sobretot si escollim varietats integrals, i si estan fets amb massa mare, millor”.

En un vídeo de poc més d'un minut, exposa dades clau sobre el pa blanc i integral. Després suggereix combinacions proteiques i proposa substituir el cafè inicial per fruita fresca i aigua. Farré subratlla que el pa blanc no és “dolent”, però la seva energia arriba ràpid i se'n va aviat.

| Getty Images de pedrojperez

En canvi, el pa integral, especialment amb massa mare, proporciona sacietat estable pel seu major contingut en fibra i la seva forma de fermentació lenta. Al seu blog i a les xarxes insisteix a revisar els ingredients i evitar pa industrial que s'anunciï enganyosament com a integral.

Afegir proteïnes i treure el cafè

Per reforçar l'esmorzar, suggereix afegir aliments rics en proteïnes més enllà del formatge o embotit. La seva opció preferida: els ous, en qualsevol de les seves versions (remenats, en una truita, bullits) o bé alternatives vegetals com l'hummus, la barreja de cigrons, o fins i tot sardines o tonyina.

Potser el més cridaner és que comença el dia amb fruita fresca en lloc del cafè al matí. Segons Farré, aquesta decisió aporta hidratació, vitamines, i estimula la gana de manera saludable. Després, suggereix aigua o infusió, i deixa el cafè per una mica més tard, lluny de convertir-se en el protagonista de l'esmorzar.

| Yuganov Konstantin

Repercussions a les xarxes i mitjans

Les xarxes socials han captat la recomanació amb entusiasme. Usuaris a TikTok i Instagram han reaccionat favorablement, lloant la senzillesa i adaptabilitat d'aquestes propostes: “Molt bona informació❣️”. A més, mitjans de nutrició han reforçat la idea que aquestes combinacions promouen un inici de jornada amb control glucèmic, energia i nutrients essencials.

El raonament darrere d'aquest canvi

Des del punt de vista nutricional, iniciar amb fruita aporta aigua, antioxidants i fibra que desperten l'organisme. El pa integral amb massa mare millora la digestió per fermentació, i les proteïnes de l'ou o l'hummus asseguren sacietat i suport al metabolisme. A més, endarrerir el cafè redueix l'impacte de la cafeïna en dejú, evitant possibles desequilibris gàstrics o nerviosos.

Farré no proposa mesures extremes ni dietes dràstiques. La seva idea és ordenar l'esmorzar: millor qualitat amb el pa integral, millor combinació buscant proteïnes variades i millor ritme amb la fruita primer i el cafè després. Tot això sense eliminar el plaer. Simplement augmentant la consciència de l'audiència a qui arriba, així com el seu coneixement.

| Inteligencia Artificial

Júlia Farré posa una proposta sòlida i senzilla sobre la taula: confeccionar un esmorzar que realment alimenti. Un canvi petit que pot marcar una gran diferència en nivells d'energia, sacietat i benestar general.