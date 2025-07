Bufetada dels veïns de Sussex a Meghan Markle i el príncep Harry

Amb un silenci inquietant, així han rebut els residents de Montecito, Califòrnia, Meghan Markle i el príncep Harry. El que en el seu moment semblava una escapada tranquil·la després de la seva sortida de la Família Reial, s'ha convertit en un estrèpit mediàtic per un motiu inesperat: la manca d'integració social de la parella a la seva comunitat local.

El desencís amb el veïnat local

Des que es van mudar el 2020, els Sussex cerquen privacitat. Tanmateix, diversos veïns han expressat que no són precisament veïns exemplars. El periodista Richard Mineards va comentar que Meghan és “pràcticament invisible” a la zona, mentre que Harry és descrit com "jovial i més proper". Un altre veí veterà va relatar que ell mateix va oferir una pel·lícula sobre la història local a la porta de casa seva, i el seu regal va ser rebutjat sense miraments.

Estrangers en un entorn que demanaria més proximitat, els ducs han sorprès pel seu distanciament. Alguns residents fins i tot pensen que apareixen més a xarxes o mitjans que en el dia a dia real: “una soap opera viatgera”, ho va qualificar un veí.

Contrast de maneres

La disparitat en la seva integració resulta cridanera. Harry, sovint vist passejant amb el seu gos o en bici per la platja acompanyat de seguretat, deixa una imatge propera i afable nypost.com. En canvi, Meghan prefereix mantenir un perfil extremadament discret, gairebé sense participar en esdeveniments locals ni apropar-se als seus veïns.

Ho descriu Mineards com “molt controlada”, prestant atenció meticulosa a cada gest, paraula o presència pública. Aquesta actitud encaixa amb el seu perfil mediàtic: molt estructurada i curosa, potser massa per comunicar proximitat.

Polèmica pública i retirada social

La tensió no es queda en l'àmbit privat. Mitjans com Vanity Fair van revelar que alguns els van titllar de “vilans locals” i van criticar com la seva presència va transformar la dinàmica del barri. Ells van rebutjar l'acusació qualificant-la d’“angoixant”, i van subratllar testimonis com el de Sharon Stone, que va destacar que “no van venir aquí per viure de la nostra comunitat, sinó per formar-ne part”.

Des de la seva renúncia el 2020 al rol institucional, els Sussex van aspirar a construir una vida d'independència als EUA. Tanmateix, ara la seva suposada retirada sembla manifestar-se en contra seva. Per a molts, la seva actitud és poc adequada per a un veïnat acostumat a la cordialitat.

La parella no ha emès declaracions sobre aquesta polèmica veïnal que sorgeix a mesos d'importants moviments públics —com la seva recent aparició al Nexus Global Summit a Nova York— centrats en filantropia i ciberassetjament. Els residents continuen sense veure senyals clars de reciprocitat i no els basta amb títols ni iniciatives mediàtiques.