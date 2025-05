Nou problema de Leonor: Ara a Cartagena de Indias

per Sergi Guillén

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, que va començar amb entusiasme i simbolisme. L'ha tornat a situar al centre de l'atenció mediàtica. Després de la seva arribada a Cartagena d'Índies, Colòmbia, l'hereva al tron espanyol ha protagonitzat un episodi que ha generat molta controvèrsia i preocupació a la Casa Reial.

Una nit que desferma la polèmica

Durant la seva estada a Cartagena, Leonor va aprofitar una nit lliure per sortir a sopar i gaudir amb els seus companys guàrdies marins. No obstant això, la presència de paparazzis va alterar l'ambient. En adonar-se que estava sent fotografiada mentre ballava i sostenia una copa, la princesa va reaccionar amb evident molèstia.

La situació va escalar fins al punt que els seus escortes van haver d'intervenir per calmar els ànims i evitar incidents majors. Aquest episodi se suma a una sèrie de situacions similars que Leonor ha afrontat durant la seva formació naval.

Des de la seva sortida d'Espanya al gener, la princesa ha estat objecte d'una intensa cobertura mediàtica, amb fotògrafs seguint-la a cada port. A Montevideo, per exemple, es van difondre imatges d'ella a la platja, i a Punta Arenas es van filtrar vídeos de càmeres de seguretat que vulneraven tota la seva privacitat.

Preocupació a la Casa Reial

La Casa Reial ha expressat la seva preocupació per la constant exposició mediàtica de la princesa. Fonts properes assenyalen que Leonor ha arribat a sentir-se aclaparada per la pressió, fins i tot considerant abandonar la travessia en algun moment. La institució ha pres mesures per protegir la seva imatge i benestar, però la situació a Cartagena ha evidenciat que el desafiament persisteix.

Experts en protocol i mitjans han comparat la situació de Leonor amb la que va viure en el seu moment la princesa Diana. Assenyalant que la jove hereva podria estar afrontant una pressió similar. L'escriptora María José Rubio ha destacat que, encara que la Casa Reial ha cuidat la imatge de Leonor des de la seva joventut, la creixent atenció mediàtica podria tenir conseqüències negatives.

Un context de formació i representació

La presència de Leonor a Cartagena no és merament protocol·lària. Com a part de la seva formació militar, la princesa ha participat activament en diverses activitats. Destaca el seu paper com a abanderada en la cerimònia de jurament de bandera a bord del Juan Sebastián de Elcano.

On més de 70 persones, en la seva majoria civils residents a Colòmbia, van jurar o renovar el seu compromís amb la bandera d'Espanya. Aquest acte, presidit pel capità de navili Luis Carreras-Presas do Campo i l'ambaixador espanyol a Colòmbia, sotratlla la importància de la seva formació.

A més, durant la seva estada a Cartagena, Leonor i els seus companys han participat en visites culturals. Incloent un recorregut pel Castell de San Felip de Barajas, una fortalesa militar construïda al segle XVII.

Aquestes activitats formen part de l'itinerari del 97è creuer d'instrucció del vaixell escola. que té previst continuar la seva ruta cap a Santa Marta, Santo Domingo i Nova York abans de tornar a Espanya al juliol.