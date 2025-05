Un biògraf reial publica una dada oculta del príncep Harry i Meghan Markle

El príncep Harry i Meghan Markle han estat protagonistes de nombrosos titulars des de la seva decisió d'allunyar-se de la família reial britànica. Ara, noves revelacions del biògraf reial Andrew Morton llancen llum sobre un moment clau que hauria precipitat la seva sortida. Una fotografia oficial publicada per la Casa Reial.

Una situació inèdita dins de la Família Reial Britànica

Al gener de 2020, la Casa Reial britànica va difondre una imatge oficial en la qual apareixien la reina Isabel II, l'aleshores príncep Carles, el príncep Guillem i el príncep George. Aquest retrat, pres al Saló del Tron del Palau de Buckingham, mostrava les tres generacions directes en la línia de successió al tron. Segons Andrew Morton, aquesta fotografia va ser interpretada per Harry i Meghan com un senyal que la seva presència no era essencial per al futur de la monarquia.

Morton assenyala que la parella va sentir que la institució estava enviant un missatge tàcit: "El futur de la monarquia estava assegurat, amb o sense Meghan i Harry". Aquesta percepció hauria intensificat les tensions existents i portat els ducs de Sussex a reconsiderar el seu paper dins de la família reial.

Una tensió creixent

Encara que la fotografia va ser un catalitzador, Morton destaca que les tensions entre Harry, Meghan i la família venien gestant-se des de temps enrere. Al novembre de 2018, tot just sis mesos després del seu casament, Harry ja estava en converses amb Oprah Winfrey sobre la seva situació. El que indica que la parella contemplava alternatives al seu rol en la monarquia des d'etapes primerenques.

El 8 de gener de l'any 2020, els ducs de Sussex van anunciar oficialment la seva decisió de retirar-se de les seves funcions reials i buscar independència financera. La reina Isabel II va expressar el seu suport a la decisió, encara que va lamentar la pèrdua de la seva participació activa en la família reial britànica. Aquest moviment, conegut popularment com "Megxit", va generar un debat públic sobre el paper de la monarquia en temps moderns.

Des de llavors, Harry i Meghan han establert la seva residència als Estats Units, on han emprès diversos projectes mediàtics i filantròpics. Malgrat els desafiaments i controvèrsies, la parella continua definint la seva identitat fora dels confins de la reialesa britànica.

Aquestes revelacions d'Andrew Morton ofereixen una perspectiva més profunda sobre els factors que van influir en la decisió de Harry i Meghan. Destacant com una simple imatge pot tenir un impacte tant considerable en les dinàmiques familiars i en la percepció del lloc que un ocupa dins d'una institució centenària.

La situació afegeix una capa més al complex relat que envolta la parella, el distanciament de la qual continua sent tema d'interès global. Veurem pròximament més detalls desconeguts sobre Harry i Meghan? De moment, sembla que aquesta història encara guarda capítols sense escriure.