El veto de Letícia Ortiz al nòvio de Leonor que demostra que viu al segle XIX

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, part de la seva formació militar, ha estat marcada per moments de tensió i decisions controvertides. Un dels episodis més comentats ha estat el suposat veto de la reina Letícia al presumpte xicot de la seva filla, un jove guàrdia marina amb qui l'hereva al tron hauria entaulat una relació propera durant el viatge.

Les imatges de la polèmica

Durant les escales de l'Elcano a Amèrica Llatina, es van captar imatges de la princesa Leonor en actitud propera amb un company guàrdia marina, cosa que va avivar especulacions sobre un possible romanç. Encara que mai hi va haver confirmació oficial, les fotografies van desfermar comentaris sobre la vida sentimental de l'hereva.

La reina Letícia, preocupada per la imatge de la seva filla i la institució monàrquica - sempre en excés - hauria pres mesures per limitar la interacció entre ambdós joves.

Segons informes, es van implementar reformes al vaixell per tenir un control més estricte sobre els moviments de la princesa i el seu entorn, incloent-hi millores en la connectivitat per facilitar la comunicació directa amb la seva mare i el monitoratge de la ubicació dels tripulants.

Casa Reial, com és habitual, no es pronuncia sobre aquests rumors

Des de la Casa Reial, no s'han emès comunicats oficials sobre aquest assumpte. No obstant això, fonts properes a la institució han indicat que la reina Letícia està especialment preocupada per la possible publicació d'imatges de la seva filla en situacions privades, recordant experiències passades en què la seva pròpia privacitat va ser compromesa.

En l'àmbit polític i social, les mesures adoptades per la reina han generat un debat sobre la protecció de la intimitat dels membres de la família reial i l'eficàcia de les mesures de seguretat implementades. Alguns consideren que aquestes accions reflecteixen una sobreprotecció cap a la princesa Leonor, mentre que altres les veuen com a necessàries per salvaguardar el seu benestar i la imatge de la monarquia.