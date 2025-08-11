La noticia de la reina Letizia llega a Francia y sorprende a todos sus admiradores

La última aparición pública de la reina Letizia ha traspasado fronteras y ha generado un inesperado revuelo en Francia. La prensa del país vecino se ha hecho eco de uno de los momentos más comentados del verano, y no ha escatimado en halagos hacia la reina consorte. Su estilo, su porte y su elección de vestuario han conquistado incluso a los admiradores más exigentes.

Todo sucedió en la tradicional recepción a las autoridades de Baleares en el Palacio de Marivent, celebrada el pasado 4 de agosto. Este acto, uno de los más representativos del verano para la familia real, ha tenido un momento especial por contar también con la presencia de las princesas, Leonor y Sofía. Sin embargo, ha sido la reina Letizia quien se ha llevado todos los focos gracias a un acertado estilismo que ha traspasado fronteras.

| Europa Press

La reina ha apostado por un vestido blanco largo, de estilo ibicenco, con puntillas, encajes y tirantes, que resaltaba su bronceado veraniego. Esta elección ha sido especialmente destacada por el medio francés Madame Le Figaro, que lo ha definido como “el perfecto vestido de verano blanco bordado”. Según la publicación, Letizia ha sabido captar el espíritu mediterráneo con una elegancia natural que ha sorprendido a los franceses.

Este es el vestido de Letizia que ha conquistado a Francia

Detrás de la pieza que lució Letizia se encuentra el diseñador ibicenco Tony Bonet, conocido por sus creaciones artesanales de inspiración nupcial y romántica. La prensa gala ha elogiado su trabajo, destacando que en su última colección ha presentado una línea repleta de detalles cuidados, corsetería artesanal y patchwork con maxinudos. Esta colaboración inesperada entre la reina y un diseñador local ha sido valorada como un gesto de apoyo a la moda nacional.

La princesa Leonor también destacó al reciclar un vestido de la propia reina, una prenda de la firma Desigual que Letizia ya había llevado en la misma recepción hace dos años. Por su parte, Sofía ha optado por un vestido de Zara en tonos rosas y estampado tie-dye, que ha demostrado su gusto juvenil y desenfadado. La complicidad entre las tres ha sido otro de los elementos más comentados.

| Europa Press

La reina Letizia y el rey Felipe triunfan en Francia con sus estilismos veraniegos

En cuanto al rey Felipe VI, el medio francés también ha resaltado su estilo, alejado de la rigidez habitual en actos oficiales. Con una camisa blanca ligera, pantalón sobrio y mocasines de cuero, ha optado por un look informal, acorde al contexto veraniego. Este minimalismo, lejos de restarle presencia, ha sido interpretado como una muestra de naturalidad y cercanía.

Con esta aparición, la reina Letizia no solo ha cumplido con un acto institucional, sino que ha demostrado una vez más su capacidad para marcar tendencia sin estridencias. Su imagen ha logrado conquistar a medios internacionales, que no han dudado en incluirla entre los iconos de estilo más destacados del verano europeo. La admiración que ha despertado en Francia refuerza su proyección internacional, esta vez, sin necesidad de discursos ni grandes gestos, solo con elegancia y buen gusto.