El nom de només 3 lletres de la xicota de Marc Casadó

per Mireia Puig

La plantilla del FC Barcelona no només brilla sobre el terreny de joc. Fora del camp, els joves talents del club també protagonitzen històries personals que captiven l'interès dels aficionats. Amistats, moments familiars i, per descomptat, relacions sentimentals, formen part del dia a dia dels jugadors.

Es tracta d'un dels jugadors que ha crescut des de les categories inferiors, d'aquells que cada vegada que entra a la gespa deixa clar que sent els colors. Durant la final de Copa del Rei celebrada a Sevilla fa uns mesos, va ser protagonista pel que va passar després del xiulet final. En plena celebració familiar, va aparèixer una jove desconeguda per a molts.

Una cara nova al costat de la família

Mentre els jugadors celebraven amb els seus éssers estimats, els aficionats més atents van detectar una cara nova entre les abraçades i les fotos amb la copa. No era una simple amiga, ni una fan infiltrada. La seva proximitat amb la família, les imatges compartides i el lloc que ocupava a les celebracions del vestidor van aixecar sospites.

| F.C. Barcelona, Instagram

Aquesta jove no només va acompanyar la família del futbolista a l'estadi de La Cartuja, també va compartir amb ells tot el cap de setmana a Sevilla. A les xarxes socials, les seves publicacions coincidien amb les de la germana del jugador i altres membres del seu entorn íntim.

Pistes que delaten quelcom més que amistat

La clau va arribar amb una publicació que la jove va pujar al seu perfil d'Instagram. Entre diverses fotos d'abril, una en particular va cridar l'atenció: un selfie davant del mirall en què un noi l'abraça des de darrere i li fa un petó al coll. No hi apareix el rostre complet d'ell, però sí el seu tors sense samarreta.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Aquesta imatge, sumada a altres pistes a les xarxes —stories des de la graderia de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, publicacions vestint la samarreta del Barça i missatges de suport durant els partits—, va acabar de confirmar el que molts ja intuïen: el seu no era només amistat.

Discreció, amor i suport incondicional

La parella ha decidit mantenir la seva relació en un perfil baix, sense declaracions romàntiques ni fotos explícites. Però a través de gestos, detalls i petits gestos a les xarxes socials, han deixat veure un afecte sòlid i autèntic. L'entorn del jugador ja la coneix, i al club també l'han vist com una figura habitual als partits.

Encara que pugui semblar que es tracta d'una simple història d'estiu, tot indica que és quelcom més seriós. Les imatges a Sevilla, la presència constant als partits i la naturalitat amb què ella s'integra a la dinàmica familiar fan pensar en una relació consolidada.

La revelació final: qui és ella?

Després de setmanes d'especulacions i fotografies compartides, ja no queda cap dubte: la noia que ha conquerit el cor del número 17 del Barça és Noa Brea. La seva aparició al costat de la família, les seves publicacions sincronitzades i, sobretot, aquell selfie romàntic al mirall, van confirmar el que molts sospitaven.

Marc Casadó i Noa Brea estan enamorats. I, malgrat que encara no ho cridin als quatre vents, la seva història ja s'ha guanyat un lloc a la graderia blaugrana.