'Com si fos ahir' del 16 de juny: El Toni Petit pren una decisió

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 16 de juny arriba carregat de pressió, secrets i emocions desbordades, que podrien marcar un punt d’inflexió en la vida de diversos personatges.

La Itziar viu un dels moments més tensos de la seva trajectòria professional i personal. El ritme frenètic dels últims dies, combinat amb l’estrès acumulat i el consum puntual de drogues per aguantar el volum de feina, la porten a perdre els nervis amb un proveïdor. Aquest esclat no passa desapercebut per ningú i deixa clara la fragilitat emocional de la Itziar en aquesta etapa.

A més, l’Eugeni, lluny de ser comprensiu, incrementa la pressió sobre ella, exigint resultats impecables per al menú degustació de l’hotel. Aquesta doble pressió pot fer trontollar la confiança professional de la Itziar i posar en risc tant la seva salut com la seva reputació, mentre l’entorn professional observa amb inquietud els seus canvis d’humor. La única part positiva d’això és que la Cristina veu clar que l’estan forçant massa.

| TV3

El Jordi sospita

Mentrestant, el Jordi no acaba de fiar-se de com la Lídia i la Gina han deixat l’apartament de s’Agaró després d’haver-lo llogat d’amagat i quedar-se els diners sense avisar-lo. Decideix revisar-lo a consciència i, durant la inspecció, descobreix una cosa que no li agrada gens.

Aquesta troballa pot refermar la seva desconfiança envers les dues i obrir la porta a una nova discussió, on Jordi reclamarà explicacions i potser exigirà que s’assumeixin responsabilitats. Aquesta situació amenaça amb obrir noves fissures dins el grup d’amics i canviar la dinàmica de confiança i col·laboració entre ells.

Canvis a la vida del Toni Petit

Per altra banda, el Toni Petit, en plena recerca d’una via per refer la seva vida després del trauma viscut, proposa al seu pare adoptar un gos. Inicialment, el Toni pare es mostra comprensiu i obert a la idea, pensant que podria ser una bona distracció i una font d’alegria per al seu fill.

| TV3

Però quan descobreix el veritable motiu que empeny el Toni Petit a voler l’adopció —vol un gos de raça perillosa per a que el protegeixi—, el Toni comença a dubtar i es planteja si realment aquesta és la millor solució per ajudar el seu fill a superar els seus problemes emocionals.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 16 de juny de 2025?

El primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà una mica abans del que és habitual. Concretament a les quatre de la tarda. Tindrà una durada de trenta-set minuts segons la programació oficial de TV3. Com cada dia es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.