Un noi català espatlla la seva cita a First Dates: Així al·lucina la noia

Una cita televisiva que va començar amb encant va acabar convertint-se en el millor mem de l'estiu. Martí, un noi de vint-i-dos anys de Terrassa, va encarar la seva primera aparició a First Dates amb tot l'optimisme del món. Però alguna cosa en el seu comportament va espatllar la cita. El que havia de ser una vetllada entranyable amb la Sara, una noia asturiana de dinou anys, es va transformar en el fracàs romàntic més sobtat d'aquesta temporada.

La cita romàntica que va deixar de ser-ho

Els primers minuts van ser encoratjadors. Van compartir la seva passió per l'anime, Martí es va mostrar afable i la Sara va comentar que “ell estava bé” —la seva alçada jugava a favor—, però l'encant va desaparèixer tan de pressa com havia arribat. La seqüència del sopar va quedar pertorbada quan va caure un espagueti a les estovalles.

Més endavant, Martí va deixar anar un rot sonor, detall que la Sara va qualificar de “poc educat” i totalment fora de lloc. I la cirera va arribar quan ell, gairebé en pla pallasso, va intentar caçar una mosca a la taula. La Sara va confessar que encara estava “al·lucinant” i no sabia com reaccionar. La química inicial es va esvair.

| YouTube

La Sara va suavitzar el cop amb un: “Ets maco i pots ser bon amic, però en l'àmbit romàntic no tindria una segona cita”. Martí va insistir a tenir una altra oportunitat, i tot i que va ser cordial, el tancament va ser contundent. La Sara només va voler una relació d'amistat. El programa, que aquest estiu va estrenar la seva ubicació a Telecinco, deixant enrere Cuatro després de nou anys al capdavant del canal, ja assaboria la seva primera gran polèmica viral a la nova casa.

Reaccions des de xarxes i el silenci adoptat

A les xarxes socials, el hashtag #MartíMoscaGate va escalar fins a convertir-se en tendència a X. Fans del programa van fer mems entre l'anime i l'insecticida. Altres deien de broma que no hi havia mosquit que valgués tant com per encara seguir despert després de l'incident.

En una pàgina de fans de First Dates a Facebook es va compartir el clip amb la frase “flipant, em vaig quedar sense paraules” utilitzant exactament les mateixes paraules de la Sara. Fins i tot el compte oficial del programa ho va respostejar amb un missatge: “Les coses cremen abans del que creus... a la taula va fallar tot”.

| Cuatro

El perfil de Martí continua sent privat, per tant, no es coneixen possibles evolucions de la història. De tota manera, cap dels dos sembla voler fer actualitzacions públiques. En aquest cas, el silenci dona més informació que qualsevol declaració per alguna de les parts.

L'encant català no va sobreviure

Martí, que es descrivia com a “molt comodí” després d'admetre en càmera que tenia poques experiències amoroses, va arribar al plató amb la idea que el seu friquisme era un avantatge. Però va acabar demostrant que simpatia no equival a química. Aquest episodi deixa una lliçó.

Una primera impressió pot esvair-se en segons. Encara més, quan el plat que cau sembla avisar que el destí no estava del costat del pretendent. Aquesta vegada l'atzar no va estar del costat de la parella i el nom de l'asturiana Sara ja supera en cerques el del protagonista de la notícia.