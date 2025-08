Una participant ataca els homes a First Dates: 'No em serveu ni per a...'

Al popular programa First Dates, que continua triomfant a televisió amb els seus sopars entre desconeguts, els espectadors van ser testimonis d'una de les frases més contundents mai pronunciades per una participant: “Els homes no em serveixen ni per a 10 minuts”.

Així es va presentar la Marta, una jove càntabra que, després de diverses decepcions sentimentals, arribava amb una actitud desafiant i un discurs que va posar tothom en alerta. La Marta no va amagar el seu escepticisme envers l'amor, ni tan sols davant del mateix Carlos Sobera, que va intentar relaxar l'ambient abans que aparegués la seva cita.

La jove va relatar que havia estat víctima d'una promesa de compromís incomplerta i que això l'havia deixada molt tocada emocionalment. Va ser llavors quan va deixar anar la seva ja cèlebre sentència: “Ara mateix, els homes no em serveixen per a res. Ni tan sols per aquells 10 minuts de plaer que se suposa que haurien de valer la pena”.

| First Dates

Manuel, el valent

Mentre la Marta es desfogava al rebedor del restaurant, el Manuel, un entrenador personal, esperava entre bastidors. El comentari el va agafar desprevingut, i el nerviosisme era evident. Tanmateix, lluny de fer un pas enrere, el Manuel va decidir entrar amb bon humor i predisposició.

La cita començava amb tensió, però ell no va trigar a intentar suavitzar l'ambient: “A mi no m'agrada discutir. Sempre et donaré la raó”, li va deixar anar amb un somriure i to conciliador. La trobada es va desenvolupar en un to més distès del que qualsevol hauria pogut preveure.

| XCatalunya, First Dates

La Marta, que al principi es mostrava distant i desconfiada, va anar baixant a poc a poc la guàrdia. Tots dos van compartir rialles, bromes i alguna complicitat inesperada. “He rigut molt amb ell”, va confessar la Marta davant les càmeres. “Ha estat força divertit, perquè segueix les meves ximpleries”.

Diferències, però també connexió

Només veure's, la Marta va assenyalar que tots dos eren del signe Escorpí, cosa que li generava reserves. Però el Manuel, aliè a supersticions i ferm en el seu intent de congeniar, no va deixar que aquest detall l'afectés. Ella va valorar el seu sentit de l'humor i la seva paciència, i ell, per la seva banda, va quedar captivat pel seu estil i bellesa: “M'ha semblat preciosa”.

No hi va haver petó ni contacte físic més enllà d'alguna mirada còmplice, però el clima va anar guanyant en calidesa a mesura que avançava la vetllada. El moment a la zona VIP va ser la cirereta: entre rialles i jocs, es palpava una química que feia pensar en alguna cosa més.

Segona cita confirmada

Contra tot pronòstic, la Marta i el Manuel van acceptar tenir una segona cita. Una decisió que va sorprendre els seguidors del programa, sobretot tenint en compte com va començar tot. Aconseguirà el Manuel esborrar l'escepticisme de la Marta? Serà capaç de demostrar-li que no tots els homes mereixen la seva desconfiança?

La història d'aquests dos desconeguts recorda que, fins i tot en els moments més inesperats, pot sorgir una espurna. I que, de vegades, darrere de les paraules més dures s'amaga algú que només necessita ser escoltat… i potser, estimat.

Per ara, els fans del programa hauran d'esperar per veure si aquesta història avança o si el Manuel es converteix en una decepció més a la llista de la Marta. El cert és que la frase “no em serveixen ni per a 10 minuts” ja ha passat a la història del programa com una de les més demolidores i virals.