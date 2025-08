Ara sí: Luis Miguel fa el pas que Paloma Cuevas feia temps que esperava

per Cristo Fernández

Luis Miguel ha fet el pas que Paloma Cuevas feia tant de temps que esperava: L'artista ha aterrat a Espanya per començar les seves vacances d'estiu. Ho ha fet amb una idea clara: descansar, desconnectar… i gaudir de l'amor. Després de mesos de compromisos, concerts i viatges, El Sol de Mèxic ha prioritzat, per fi, la seva vida personal.

Fa just un any, el cantant es trobava en plena gira internacional i Espanya va ser un dels països on més va brillar. Còrdova, València, A Corunya, Madrid, Barcelona, Sevilla o Múrcia van ser algunes de les ciutats que va visitar. La seva agenda estava plena i el seu ritme era imparable.

Tanmateix, aquest estiu ha estat diferent: Luis Miguel ha canviat els escenaris per la tranquil·litat. Ha deixat enrere els focus i ha triat el silenci. Ha optat pel descans i el més important: ha volgut passar aquest temps amb Paloma Cuevas.

Luis Miguel i Paloma Cuevas ja són junts a Espanya per gaudir de les seves vacances plegats

Tots dos ho han desitjat i tots dos ho necessitaven. Han passat setmanes separats, únicament per motius professionals i familiars. Paloma ha continuat centrada en les seves filles i en la cura dels seus pares i Luis Miguel ha continuat viatjant i complint amb la seva agenda.

Però ara, per fi, s'han retrobat i ho han fet amb un somriure enorme. Segons el seu entorn, “estan enamorats com el primer dia”.

Han iniciat junts aquestes vacances tan esperades. Han començat el mes d'agost amb plans en família, escapades internacionals i trobades amb amics de sempre.

En els darrers dies han estat vistos compartint sopars i moments de diversió amb el seu cercle més íntim. Entre ells, Raúl González i la seva dona, Mamen Sanz, o Luis Alfonso de Borbón i Margarita Vargas. Tots han celebrat aquest nou capítol que la parella ha començat.

Luis Miguel està molt feliç al costat de Paloma Cuevas

Luis Miguel ha demostrat la seva implicació. Ha volgut ser present. Ha deixat clar que la seva prioritat és compartir temps de qualitat amb Paloma i el seu entorn.

Manté una relació excel·lent amb les seves filles, Paloma i Bianca. I ella, al seu torn, s'ha integrat completament en la vida del cantant.

Seran unes vacances especials i seran setmanes plenes d'amor, descans i plans familiars. I és que Luis Miguel, per fi, ha fet aquest pas tan important: ha posat pausa a la seva carrera i ha volat a Espanya per estar amb la dona que estima. Un gest que ho diu tot.