No només la Mona de Pasqua: L'altre dolç típic inspirat en Lamine Yamal

En plena Setmana Santa, Avilés s'ha convertit en l'epicentre d'una dolça revolució que va més enllà de les tradicionals mones de Pasqua. Les confiteries locals han vist com les figures de xocolata inspirades en Lamine Yamal, la jove promesa del FC Barcelona, s'han convertit en el producte estrella d'aquestes dates.

Un fenomen dolç amb nom propi

La Confiteria Grao, situada al barri de Sabugo, ha experimentat una demanda sense precedents. Paula Menéndez, responsable de l'establiment, comenta a La Nueva España que "aquest any s'han superat totes les nostres expectatives". Les figures de xocolata de Lamine Yamal han volat de les prestatgeries, competint en popularitat amb personatges com la Patrulla Canina o les princeses de Disney.

| FCB

La febre pel jove futbolista no es limita a una sola confiteria. Margo Rodríguez, de La Colosal, també ha notat un increment en la demanda d'aquestes figures. "Aquests dies estem fins a dalt, el bollo de Pasqua és una cosa que tira moltíssim a Avilés i en aquests dies es nota especialment", afirma. La tradició del bollo mantecado avilesí es manté forta, però les figures de xocolata d'ídols actuals com Yamal estan guanyant terreny ràpidament.

Més enllà de la xocolata: l'impacte cultural

La influència de Lamine Yamal transcendeix l'àmbit esportiu. La seva imatge ha estat utilitzada per crear figures de 'caganer', una tradició catalana que representa personatges en actitud defecatòria com a símbol de fertilitat i bona sort. Aquestes figures, que solen incloure celebritats i personatges públics, han incorporat a Yamal, reflectint la seva creixent popularitat i presència en la cultura popular.

A més, la demanda de motlles per elaborar el tradicional bollo de Pasqua ha augmentat tant que algunes ferreteries locals s'han quedat sense existències. Els aficionats a la rebosteria que desitgin crear les seves pròpies figures de xocolata inspirades en Yamal hauran de buscar alternatives o esperar a noves reposicions.

| Google Imagenes

El futur d'una tradició en evolució

La incorporació de figures de xocolata de Lamine Yamal a les celebracions de Setmana Santa a Avilés reflecteix com les tradicions poden adaptar-se i evolucionar amb el temps. La combinació d'elements tradicionals amb referències contemporànies permet que festivitats com la Pasqua continuïn sent rellevants i significatives per a les noves generacions.

Amb la creixent popularitat de Yamal i el seu impacte en la cultura popular, és probable que veiem més iniciatives similars en el futur. La fusió de tradició i modernitat a Avilés podria servir d'exemple per a altres regions que busquen revitalitzar les seves celebracions festives.

Serà aquesta tendència l'inici d'una nova era per a les tradicions de Setmana Santa a Espanya? Només el temps ho dirà, però el cert és que Lamine Yamal ja ha deixat la seva empremta en el cor (i el paladar) de molts.