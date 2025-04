Màxima preocupació per la salut de Nacho Vidal: Operat d'urgència

La salut de Nacho Vidal, actor espanyol famós per la seva extensa carrera en el cinema per a adults i la seva mediàtica participació en realities com 'Supervivientes', torna a ser motiu de preocupació. Els seus seguidors, acostumats a les seves constants aparicions a les xarxes socials, es van alarmar en notar la repentina absència de l'actor, que es va veure interrompuda únicament per un inquietant vídeo publicat des d'un hospital a Barcelona.

Nacho, conegut per la seva transparència en temes personals i de salut, va compartir des del seu llit de l'hospital un testimoni directe i sincer. El que inicialment semblava un problema menor, un simple unyero, va acabar derivant en una intervenció quirúrgica urgent. "Vaig anar a l'hospital perquè se'm va començar a infectar el dit. En un primer moment em van dir que no era res preocupant, però pocs dies després el dit va empitjorar dramàticament. Semblava tenir vida pròpia, estava enorme", va relatar amb evident preocupació i visiblement esgotat.

| Instagram

La infecció no només va quedar localitzada en el dit afectat, sinó que es va estendre ràpidament cap al seu braç i va entrar en el torrent sanguini, posant en seriós risc la seva salut. Segons va detallar el mateix Nacho, la gravetat del quadre clínic va portar els metges a prendre una decisió immediata: operar-lo per evitar que la infecció pogués comprometre òrgans vitals. La rapidesa amb què van actuar els professionals sanitaris, segons l'actor, va ser clau per evitar complicacions majors.

"Estic molt agobiat per aquesta situació. No saber què passarà exactament em genera ansietat, necessito descansar", confessava Vidal en la seva comunicació a través de xarxes socials. L'actor va aprofitar també per agrair les mostres d'afecte i suport rebudes, encara que va demanar privacitat i respecte en aquests moments complicats, limitant les comunicacions directes per poder centrar-se en la seva recuperació.

Varios problemes mèdics seguits

Aquest episodi s'afegeix a altres problemes mèdics anteriors de l'actor. Recordem que en 2024, Nacho Vidal va revelar públicament haver patit la síndrome de Reiter, una complicada malaltia autoimmune provocada per infeccions prèvies que el va deixar immobilitzat durant mesos. En aquella ocasió, també va recórrer a les seves xarxes per sensibilitzar sobre la importància de la cura personal i la prevenció mèdica.

Les reaccions a les xarxes no es van fer esperar. Amics, companys de professió i fans van inundar les plataformes digitals amb missatges de suport i preocupació, demostrant una vegada més l'afecte que desperta Vidal en diferents àmbits de l'entreteniment. Per ara, es manté sota observació mèdica mentre s'esperen els resultats de les anàlisis per determinar amb exactitud el tipus d'infecció i garantir la seva completa recuperació.

Nacho Vidal, qui a més ha protagonitzat múltiples polèmiques al llarg de la seva carrera, es troba així en una etapa de reflexió obligada per les circumstàncies. No obstant això, fidel al seu estil franc i obert, ha volgut transmetre calma i optimisme als seus seguidors, concloent amb un missatge tranquil·litzador: "Tot passa, sé que no em moriré".

Ara, només queda esperar nous detalls sobre l'evolució de l'actor, que manté en suspens la seva àmplia comunitat de seguidors. Tornarà aviat Nacho Vidal a reprendre els seus projectes i aparicions públiques, o aquest episodi marcarà un abans i un després en la seva carrera?