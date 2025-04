El moviment a la Zarzuela que posa dels nervis a Letícia Ortiz

En els últims dies, el Palau de la Zarzuela ha estat testimoni d'un moviment que ha generat enrenou a la Casa Reial: la possible tornada d'Irene Urdangarin a la residència reial. Aquest fet ha revifat tensions familiars, especialment amb la reina Letícia, qui ha mostrat la seva preocupació per la presència recurrent dels nebots Urdangarin al palau.​

Irene Urdangarin, font de discòrdia

Irene Urdangarin, la filla menor de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, ha tingut un recorregut acadèmic i personal marcat per alts i baixos. Després de no superar les proves d'accés a la prestigiosa EHL Hospitality Business School de Lausana, va optar per un any sabàtic que va incloure un voluntariat a Cambodja. Posteriorment, es va traslladar a Londres per estudiar organització d'esdeveniments a la Universitat d'Oxford.​

Tanmateix, la seva estada a Oxford no ha estat exempta de controvèrsies. S'ha reportat que Irene ha acumulat amonestacions a la seva residència universitària a causa de comportaments poc disciplinats, incloent l'organització d'una festa no autoritzada que va acabar en desordre. A més, ha expressat el seu descontentament amb la carrera escollida i el seu desig d'abandonar els estudis i tornar a Espanya.

Recentment, s'han observat camions de mudança a les immediacions de Zarzuela, la qual cosa ha alimentat les especulacions sobre el retorn d'Irene al palau. Aquest moviment ha estat interpretat com un senyal que la jove podria instal·lar-se novament a la residència reial, la qual cosa ha generat inquietud en la reina Letícia.​

Silenci oficial

La Casa Reial no ha emès declaracions oficials al respecte, mantenint la seva habitual discreció en assumptes familiars. Tanmateix, fonts properes han indicat que la reina Letícia ha mostrat el seu descontentament amb la situació, considerant que la presència constant dels nebots Urdangarin a Zarzuela podria afectar la imatge de la monarquia i generar tensions internes.

D'altra banda, s'ha assenyalat que la reina Sofia ha brindat el seu suport als seus néts, permetent-los residir al palau durant períodes de transició. Aquesta actitud ha estat interpretada per alguns com un intent de mantenir la unitat familiar, mentre que altres la veuen com una font de conflicte amb la reina Letícia.​

La situació planteja interrogants sobre el paper de la família reial en la vida dels joves Urdangarin i com gestionaran els desafiaments personals i acadèmics que afronten. La possible tornada d'Irene a Zarzuela podria ser un punt d'inflexió en les relacions familiars i en la percepció pública de la monarquia.​