Pedro Campos sorprèn en parlar com mai del rei emèrit, el seu amic: ‘És molt…’

Pedro Campos s'ha posat en el focus mediàtic. I tot perquè ha fet una cosa inesperada. Sí, ha parlat com mai del rei emèrit, amb qui té una amistat des de fa anys.
Exactament, l'empresari i regatista ha destapat com és el pare de Felip VI com a company a les regates. Així, ha exposat: “És molt perfeccionista i autocrític”. I, per si no n'hi hagués prou, ha posat sobre la taula el pròxim i increïble objectiu que s'ha marcat el seu amic.
Pedro Campos s'obre i parla sense embuts del rei emèrit
El rei emèrit manté des de fa anys una estreta relació amb Pedro Campos. Tant és així que sempre que viatja a Sanxenxo és per estar al seu costat a les regates i per allotjar-se a la casa que aquell posseeix a la zona.
I precisament aquest regatista i empresari ara ha parlat com mai per a Vanitatis sobre Joan Carles I. Ho ha fet per, entre altres coses, destapar com és realment aquest com a company a les competicions de vela.
Així, ha reconegut: “És molt fàcil navegar amb ell. És fonamental ser equip i nosaltres ho som. Sempre li diem «senyor», perquè ens hi hem acostumat i no suposa cap problema”.
Però el que més ha cridat l'atenció de les seves declaracions és la descripció del seu caràcter al mar: “És molt perfeccionista i autocrític, a vegades massa. Ens diu: «Això ho hauria d'haver fet així» o «En aquell moment, haver virat més ràpid»”. Per a Campos, aquesta autoexigència és una de les claus de l'èxit que han assolit junts a la vela.
La seva trajectòria a la categoria 6M n'és un exemple clar. Han aconseguit ser campions del món en set ocasions, cosa que parla de la seva compenetració i del nivell d'exigència que es marquen sempre. Segons el regatista, aquesta dinàmica no ha canviat amb el pas del temps ni amb els problemes de mobilitat del monarca.
Pedro Campos descobreix el pròxim repte del rei emèrit
Un dels punts més sorprenents de l'entrevista ha estat l'anunci del pròxim objectiu que comparteix amb el rei emèrit. Es tracta de viatjar a Nova York al setembre per ser presents a la Copa del Món de vela. Al pare de Felip VI ni la seva edat, 87 anys, ni el seu estat físic semblen frenar-li els plans.
En aquest sentit, ha admès que tots dos viatjaran fins allà per assistir a la competició. I, si la seva salut li ho permet, fins i tot es plantegen participar-hi. I és que ha admès: “Qui em guanya en esperit i resistència és el rei”.
El repte que s'han marcat no és menor. Ni més ni menys que tornar a guanyar i aconseguir així el vuitè títol mundial a la categoria 6M.
Aquest viatge, a més, té un fort component simbòlic. No només seria una oportunitat per competir al més alt nivell, sinó també per reafirmar la imatge del pare de Felip VI. Sí, com a esportista veterà, actiu i compromès amb la vela, que ha marcat bona part de la seva vida pública i privada.
A l'espera que es confirmi si l'emèrit participarà activament a la regata de Nova York, queda clar que, al mar, continua sentint-se tan viu com sempre. I amb Campos al seu costat, les opcions de sumar un nou triomf al seu historial continuen molt presents.