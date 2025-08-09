Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Un home gran de cabells canosos en primer pla amb expressió seriosa i a la cantonada superior dreta apareix el rostre d’un altre home de cabells foscos dins d’un cercle al costat d’un signe d’exclamació vermell.
Pedro Campos i el rei emèrit són amics i companys de regata | xcatalunya.cat, Europapress
Gent

Pedro Campos sorprèn en parlar com mai del rei emèrit, el seu amic: ‘És molt…’

L'empresari i esportista ha sorprès fent públics detalls fins ara desconeguts de l'emèrit, Joan Carles I

Imatge de la redactora María Merino
per María Merino

Pedro Campos s'ha posat en el focus mediàtic. I tot perquè ha fet una cosa inesperada. Sí, ha parlat com mai del rei emèrit, amb qui té una amistat des de fa anys.

Exactament, l'empresari i regatista ha destapat com és el pare de Felip VI com a company a les regates. Així, ha exposat: “És molt perfeccionista i autocrític”. I, per si no n'hi hagués prou, ha posat sobre la taula el pròxim i increïble objectiu que s'ha marcat el seu amic.

Pedro Campos arriba al Restaurant D'Berto a 05 d'octubre de 2024 a O Grove, Galícia.
Pedro Campos ha trencat el seu silenci sobre el rei emèrit | Europa Press

Pedro Campos s'obre i parla sense embuts del rei emèrit

El rei emèrit manté des de fa anys una estreta relació amb Pedro Campos. Tant és així que sempre que viatja a Sanxenxo és per estar al seu costat a les regates i per allotjar-se a la casa que aquell posseeix a la zona.

I precisament aquest regatista i empresari ara ha parlat com mai per a Vanitatis sobre Joan Carles I. Ho ha fet per, entre altres coses, destapar com és realment aquest com a company a les competicions de vela.

Així, ha reconegut: “És molt fàcil navegar amb ell. És fonamental ser equip i nosaltres ho som. Sempre li diem «senyor», perquè ens hi hem acostumat i no suposa cap problema”.

El Rei Joan Carles I i Pedro Campos durant el lliurament de premis del Trofeu Sanxenxo de vela, a 14 de juliol de 2024, a Sanxenxo.
Pedro Campos ha revelat la part més desconeguda del rei emèrit com a esportista | Europa Press

Però el que més ha cridat l'atenció de les seves declaracions és la descripció del seu caràcter al mar: “És molt perfeccionista i autocrític, a vegades massa. Ens diu: «Això ho hauria d'haver fet així» o «En aquell moment, haver virat més ràpid»”. Per a Campos, aquesta autoexigència és una de les claus de l'èxit que han assolit junts a la vela.

La seva trajectòria a la categoria 6M n'és un exemple clar. Han aconseguit ser campions del món en set ocasions, cosa que parla de la seva compenetració i del nivell d'exigència que es marquen sempre. Segons el regatista, aquesta dinàmica no ha canviat amb el pas del temps ni amb els problemes de mobilitat del monarca.

Pedro Campos descobreix el pròxim repte del rei emèrit

Un dels punts més sorprenents de l'entrevista ha estat l'anunci del pròxim objectiu que comparteix amb el rei emèrit. Es tracta de viatjar a Nova York al setembre per ser presents a la Copa del Món de vela. Al pare de Felip VI ni la seva edat, 87 anys, ni el seu estat físic semblen frenar-li els plans.

En aquest sentit, ha admès que tots dos viatjaran fins allà per assistir a la competició. I, si la seva salut li ho permet, fins i tot es plantegen participar-hi. I és que ha admès: “Qui em guanya en esperit i resistència és el rei”.

El repte que s'han marcat no és menor. Ni més ni menys que tornar a guanyar i aconseguir així el vuitè títol mundial a la categoria 6M.

Don Juan Carlos arriba al Restaurant D'Berto a 05 d'octubre de 2024 a O Grove, Galícia, al costat de Pedro Campos.
La salut del rei emèrit no li impedirà viatjar a Nova York | Europa Press

Aquest viatge, a més, té un fort component simbòlic. No només seria una oportunitat per competir al més alt nivell, sinó també per reafirmar la imatge del pare de Felip VI. Sí, com a esportista veterà, actiu i compromès amb la vela, que ha marcat bona part de la seva vida pública i privada.

A l'espera que es confirmi si l'emèrit participarà activament a la regata de Nova York, queda clar que, al mar, continua sentint-se tan viu com sempre. I amb Campos al seu costat, les opcions de sumar un nou triomf al seu historial continuen molt presents.

➡️ Gent