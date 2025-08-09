Pedro Campos sorprende al hablar como nunca del rey emérito, su amigo: ‘Es muy…’

Pedro Campos se ha puesto en el foco mediático. Y todo porque ha hecho algo inesperado. Sí, ha hablado como nunca del rey emérito, con el que tiene una amistad desde hace años.

Exactamente, el empresario y regatista ha destapado cómo es el padre de Felipe VI como compañero en las regatas. Así, ha expuesto: “Es muy perfeccionista y autocrítico”. Y, por si fuera poco, ha puesto sobre la mesa el próximo e increíble objetivo que se ha marcado su amigo.

| Europa Press

Pedro Campos se sincera y habla sin tapujos del rey emérito

El rey emérito mantiene desde hace años una estrecha relación con Pedro Campos. Tanto es así que siempre que viaja a Sanxenxo es para estar a su lado en las regatas y para alojarse en la casa que aquel posee en la zona.

Y precisamente ese regatista y empresario ahora ha hablado como nunca para Vanitatis sobre Juan Carlos I. Lo ha hecho para, entre otras cosas, destapar cómo es realmente ese como compañero en las competiciones de vela.

Así, ha reconocido: “Es muy fácil navegar con él. Es fundamental ser equipo y nosotros lo somos. Siempre le llamamos «señor», porque nos hemos acostumbrado y no supone ningún problema”.

| Europa Press

Pero lo que más ha llamado la atención de sus declaraciones es la descripción de su carácter en el mar: “Es muy perfeccionista y autocrítico, a veces demasiado. Nos dice: «Esto lo tendría que haber hecho así» o «En ese momento, haber virado más rápido»”. Para Campos, esta autoexigencia es una de las claves del éxito que han cosechado juntos en la vela.

Su trayectoria en la categoría 6M es un ejemplo claro. Han logrado ser campeones del mundo en siete ocasiones, lo que habla de su compenetración y del nivel de exigencia que se marcan siempre. Según el regatista, esta dinámica no ha cambiado con el paso del tiempo ni con los problemas de movilidad del monarca.

Pedro Campos descubre el próximo reto del rey emérito

Uno de los puntos más sorprendentes de la entrevista ha sido el anuncio del próximo objetivo que comparte con el rey emérito. Se trata de viajar a Nueva York en septiembre para estar presentes en la Copa del Mundo de vela. Al padre de Felipe VI ni su edad, 87 años, ni su estado físico parecen frenarle sus planes.

En este sentido, ha admitido que ambos viajarán hasta allí para asistir a la competición. Y, si su salud se lo permite, incluso se plantean participar. Y es que ha admitido: “Quien me gana en espíritu y aguante es el rey”.

El reto que se han marcado no es menor. Ni más ni menos que volver a ganar y conseguir así el octavo título mundial en la categoría 6M.

| Europa Press

Este viaje, además, tiene un fuerte componente simbólico. No solo sería una oportunidad para competir al más alto nivel, sino también para reafirmar la imagen del padre de Felipe VI. Sí, como deportista veterano, activo y comprometido con la vela, que ha marcado buena parte de su vida pública y privada.

A la espera de que se confirme si el emérito participará activamente en la regata de Nueva York, queda claro que, en el mar, sigue sintiéndose tan vivo como siempre. Y con Campos a su lado, las opciones de sumar un nuevo triunfo a su historial siguen muy presentes.