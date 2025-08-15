Ni Roma ni Milà: Ciutat italiana on Xavier Grasset ha anat de vacances

Agost porta desconnexions, però també petites històries que defineixen cada celebritat en la seva vida fora del plató. Entre ells, Xavier Grasset ha triat un rumb poc obvi, lluny dels tòpics més repetits de l'estiu. Als seus perfils ha anat deixant molles de pa digitals, prou per reconstruir una ruta vibrant. El viatge, a més, encaixa amb la seva imatge de comunicador curiós i de gustos culturals molt marcats.
Nàpols, l'elecció de Grasset per desconnectar
Ni Roma ni Milà, Xavier Grasset ha posat rumb a Nàpols, on ha compartit una allau d'històries que van entusiasmar els seus seguidors. Va publicar més de trenta històries a Girolamini, l'estàtua de Dante i la Basílica Reial de Sant Francesc de Paula. L'elecció confirma el seu gust per ciutats amb patrimoni intens, vida de carrer aclaparadora i una cuina que convida a l'hedonisme responsable.
A més, l'escapada va ser en família. La seva filla Anna va aparèixer en una història amb una bandera del Napoli, recent campió de la Serie A, aportant el punt futboler a la crònica domèstica. El descans arriba després de tancar temporada per tot el que val amb “La Selva”, que va signar un 14,1 % i 125.000 espectadors en el seu darrer programa abans de l'aturada.
Les pistes a Instagram i el context televisiu
La notícia de la destinació no ha sortit d'una posada mil·limetrada, sinó de les seves històries a Instagram. Allà el presentador es mostra proper i espontani, gairebé en temps real. Des d'aquest compte perfila els seus interessos culturals i gastronòmics, i la ruta napolitana encaixa amb aquesta biografia pública sense impostures.
El moviment també explica una aturada merescuda després de l'exigent salt de “Més 324” al nou magazín vespertí de TV3, “La Selva”. En aquesta nova franja s'ha consolidat com a rostre de les tardes de la cadena pública catalana. L'aposta, anunciada el curs passat, va dibuixar un canvi de pell professional que ara es pren un respir.
El final del viatge
Grasset ha estat fidel a un estil discret que privilegia la imatge per damunt del text explicatiu. Les reaccions van arribar en cascada a les seves publicacions, amb missatges d'afecte i bromes estiuenques que celebraven l'elecció d'una ciutat vibrant i menys òbvia que les capitals italianes.
A partir del setembre el presentador reprendrà el plató i tancarà el parèntesi italià amb noves entrevistes i el pols habitual de la tarda. Nàpols funciona com a declaració d'intencions: turisme amb arrels, cultura a peu de carrer i temps compartit amb els seus sense grandiloqüències.