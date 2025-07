El missatge emotiu de Xavier Grasset en un moment molt important

per Mireia Puig

En un moment crucial de la seva trajectòria, Xavier Grasset ha compartit un missatge carregat d'emoció que ha disparat els comentaris entre els seus fans. El presentador de TV3, conegut per la seva capacitat per combinar periodisme rigorós i proximitat, ha utilitzat les seves plataformes per agrair i deixar una reflexió que ha acaparat l'atenció d'experts i seguidors.

Un escenari de celebració i emoció continguda

Durant la gran festa de comiat de La Selva, el seu programa a la franja de tardes, Grasset va aparèixer visiblement emocionat. En un breu vídeo compartit al seu perfil d'Instagram, el presentador va alçar la veu emocionat i va dedicar paraules d'agraïment: “Això és molt més que televisió; és una família”, va dir, amb la veu entretallada.

L'escena va tenir lloc en una festa íntima amb el seu equip i amics del programa, segons les imatges difoses per mitjans com elNacional, on se senten els aplaudiments i càntics improvisats. Aquest moment pren un valor especial si es considera el recorregut que ha viscut La Selva.

| TV3

Després d'una estrena exitosa que li va valer ser líder d'audiència el primer dia, l'espai va començar a patir baixades en l'audiència, especialment en les dades recollides al febrer. Malgrat aquests alts i baixos, l'ànim del presentador —i del seu equip— mai va decaure, fet que es va fer palès en aquesta celebració final.

Final de temporada

El director del programa va definir aquest episodi com una aturada “ben merescuda i necessària” per recarregar energies de cara a futures entregues. A les xarxes, un portaveu del canal va escriure: “Xavier ha demostrat professionalitat i humanitat. Aquest tancament és un homenatge a aquestes dues qualitats”.

Els comentaris a Twitter i Instagram es van omplir de mostres d'afecte. Un usuari assenyalava: “Veure'l cantar eufòric davant del seu equip m'ha fet un nus a la gola. Això és passió pel que fas”. Més enllà dels elogis, d'altres van destacar la coherència del presentador.

| 3Cat

A Instagram, molts fans van compartir fragments del vídeo, sumant-se al missatge principal. I van assenyalar la importància de valorar els èxits i el reconeixement col·lectiu.

El camí recorregut per Xavier Grasset

Xavier Grasset compta amb una trajectòria sòlida en mitjans catalans. Abans d'aquest pas per La Selva, conduïa espais de debat informatiu a Més 324, que ara dirigeix Marina Romero, i col·laborava activament a Catalunya Ràdio. En reproductors com ‘Al cotxe!’ es va mostrar transparent, reconeixent que “ja veia els turons de la jubilació i, de sobte, bum!”.

Aquest “bum” es relaciona amb aquesta nova etapa professional. Assumir reptes fora de la seva zona habitual i gestionar la seva repercussió pública. Un recorregut que ara es tanca amb aquesta festa emotiva que ha captat l'atenció del públic. Va agrair el suport del seu equip i de l'audiència en un moment que barreja orgull i emoció.