Home amb expressió de sorpresa aixecant les mans i un requadre amb la foto d’una dona jove i un signe d’exclamació vermell a la cantonada inferior esquerra
Ningú esperava el que Manuel ‘El Cordobés’ ha revelat sobre Alba Díaz | Telecinco, @albadiazmartin, Montaje propio
Gent

Manuel 'El Cordobés' sorprèn en parlar de la seva filla, Alba Díaz: embaràs, casament i més

Sorpresa pel que ha confessat en directe Manuel ‘El Cordobés’ sobre l’última hora de la seva filla, Alba Díaz

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Manuel ‘El Cordobés’ ha sorprès aquesta tarda a TardeAR i ho ha fet parlant de la seva filla, Alba Díaz. El col·laborador ha revelat detalls inèdits sobre la vida de la jove. La conversa ha començat per un vídeo recent que ha pujat Alba Díaz a les seves xarxes socials.

Alba Díaz es troba a Bali, està de vacances amb el seu xicot. A les imatges han mostrat un gest molt especial perquè tots dos s’han regalat anells. El detall ha desfermat rumors i molts han parlat d’un casament imminent.

Un home amb camisa blava apareix en un programa de televisió al costat de la imatge d’una dona jove somrient a la platja mentre sosté una bossa negra.
Manuel veu el vídeo que l'Alba ha penjat a les seves xarxes | Telecinco, @albadiazmartin

Manuel ha reaccionat en directe: “Aquest viatge em matarà”, ha confessat. Ha recordat el que va passar la setmana passada, quan l’Alba va quedar atrapada en un vaixell. Ara han aparegut els anells: “Si ells venen casats d’allà jo encantat de la vida, però crec que no”, ha dit.

Manuel 'El Cordobés' parla sobre l’últim post que ha pujat Alba Díaz

El torero ha admès que no sap si la seva filla es casarà aviat i tampoc si ja s’ha casat a Bali. “Jo estic acollonit”, ha reconegut. Els seus companys han reaccionat amb sorpresa i rialles.

Però Manuel ha anat més enllà i també ha parlat de la possibilitat d’un embaràs: “I si ve embarassada no passa absolutament res. Jo vull que em facin avi jove”, ha declarat. Les seves paraules han provocat un gran rebombori al plató.

Home de cabell curt i ros amb expressió seriosa vestint una samarreta tipus polo blava en un plató de televisió amb fons acolorit
Manuel ‘El Cordobés’ vol ser avi jove | Telecinco

Tot i les bromes, ha llançat un missatge seriós i ha volgut dirigir-se directament a Alba Díaz i al xicot d’ella. “L’important és que s’estimin, siguin feliços i es respectin”, ha afirmat. Ha destacat que això és l’essencial en qualsevol relació.

Manuel 'El Cordobés' vol que Alba Díaz sigui feliç

El col·laborador també ha parlat del jove. Ha assegurat que és encantador i ha admès que l’adora. Les seves paraules han deixat clar que manté una bona relació amb ell.

Home de cabell curt i canós parlant amb un gest seriós davant d’un fons acolorit amb formes geomètriques i mans a la part superior
Manuel adora el noi de la seva filla | Telecinco

A les xarxes, el tema ha generat conversa. Molts seguidors han comentat el vídeo de l’Alba mentre altres han reaccionat a les declaracions de Manuel. La parella continua gaudint dels seus dies a Bali i de moment no han confirmat res.

El misteri continua: La possibilitat d’un casament o un embaràs segueix sobre la taula. Manuel ha deixat clar que dona suport a la seva filla i ha demostrat que, passi el que passi, estarà al seu costat. La història ha deixat una tarda plena de titulars i de moments divertits.

