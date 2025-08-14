Manuel 'El Cordobés' sorprèn en parlar de la seva filla, Alba Díaz: embaràs, casament i més

Manuel ‘El Cordobés’ ha sorprès aquesta tarda a TardeAR i ho ha fet parlant de la seva filla, Alba Díaz. El col·laborador ha revelat detalls inèdits sobre la vida de la jove. La conversa ha començat per un vídeo recent que ha pujat Alba Díaz a les seves xarxes socials.
Alba Díaz es troba a Bali, està de vacances amb el seu xicot. A les imatges han mostrat un gest molt especial perquè tots dos s’han regalat anells. El detall ha desfermat rumors i molts han parlat d’un casament imminent.
Manuel ha reaccionat en directe: “Aquest viatge em matarà”, ha confessat. Ha recordat el que va passar la setmana passada, quan l’Alba va quedar atrapada en un vaixell. Ara han aparegut els anells: “Si ells venen casats d’allà jo encantat de la vida, però crec que no”, ha dit.
Manuel 'El Cordobés' parla sobre l’últim post que ha pujat Alba Díaz
El torero ha admès que no sap si la seva filla es casarà aviat i tampoc si ja s’ha casat a Bali. “Jo estic acollonit”, ha reconegut. Els seus companys han reaccionat amb sorpresa i rialles.
Però Manuel ha anat més enllà i també ha parlat de la possibilitat d’un embaràs: “I si ve embarassada no passa absolutament res. Jo vull que em facin avi jove”, ha declarat. Les seves paraules han provocat un gran rebombori al plató.
Tot i les bromes, ha llançat un missatge seriós i ha volgut dirigir-se directament a Alba Díaz i al xicot d’ella. “L’important és que s’estimin, siguin feliços i es respectin”, ha afirmat. Ha destacat que això és l’essencial en qualsevol relació.
Manuel 'El Cordobés' vol que Alba Díaz sigui feliç
El col·laborador també ha parlat del jove. Ha assegurat que és encantador i ha admès que l’adora. Les seves paraules han deixat clar que manté una bona relació amb ell.
A les xarxes, el tema ha generat conversa. Molts seguidors han comentat el vídeo de l’Alba mentre altres han reaccionat a les declaracions de Manuel. La parella continua gaudint dels seus dies a Bali i de moment no han confirmat res.
El misteri continua: La possibilitat d’un casament o un embaràs segueix sobre la taula. Manuel ha deixat clar que dona suport a la seva filla i ha demostrat que, passi el que passi, estarà al seu costat. La història ha deixat una tarda plena de titulars i de moments divertits.