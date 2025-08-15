Ni Roma ni Milán: Ciudad italiana a la que Xavier Grasset se ha ido de vacaciones

Agosto trae desconexiones, pero también pequeñas historias que definen a cada celebridad en su vida fuera del plató. Entre ellos, Xavier Grasset ha elegido un rumbo poco obvio, lejos de los tópicos más repetidos del verano. En sus perfiles ha ido dejando migas de pan digitales, suficientes para reconstruir una ruta vibrante. El viaje, además, encaja con su imagen de comunicador curioso y de gustos culturales muy marcados.

Nápoles, la elección de Grasset para desconectar

Ni Roma ni Milán, Xavier Grasset ha puesto rumbo a Nápoles, donde ha compartido una avalancha de historias que entusiasmaron a sus seguidores. Publicó más de treinta historias en Girolamini, la estatua de Dante y la Basílica Real de San Francisco de Paula. La elección confirma su gusto por ciudades con patrimonio intenso, vida callejera abrumadora y una cocina que invita al hedonismo responsable.

Además, la escapada fue en familia. Su hija Anna apareció en una historia con una bandera del Napoli, reciente campeón de la Serie A, aportando el punto futbolero a la crónica doméstica. El descanso llega tras cerrar temporada por todo lo alto con “La Selva”, que firmó un 14,1 % y 125.000 espectadores en su último programa antes del parón.

| 3Cat

Las pistas en Instagram y el contexto televisivo

La noticia del destino no ha salido de un posado milimetrado, sino de sus historias en Instagram. Allí el presentador se muestra cercano y espontáneo, casi en tiempo real. Desde esa cuenta perfila sus intereses culturales y gastronómicos, y la ruta napolitana encaja con esa biografía pública sin imposturas.

El movimiento también explica un parón merecido tras el exigente salto de “Més 324” al nuevo magazine vespertino de TV3, “La Selva”. En esta nueva franja se ha consolidado como rostro de las tardes de la cadena pública catalana. La apuesta, anunciada el pasado curso, dibujó un cambio de piel profesional que ahora se toma un respiro.

El final del viaje

Grasset ha sido fiel a un estilo discreto que privilegia la imagen por encima del texto explicativo. Las reacciones llegaron en cascada en sus publicaciones, con mensajes de cariño y bromas estivales que celebraban la elección de una ciudad vibrante y menos obvia que las capitales italianas.

| @xgraset

A partir del septiembre el presentador retomará el plató y cerrará el paréntesis italiano con nuevas entrevistas y el pulso habitual de la tarde. Nápoles funciona como declaración de intenciones: turismo con raíces, cultura a pie de calle y tiempo compartido con los suyos sin grandilocuencias