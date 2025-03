Ni Ramadà ni Quaresma: El nou embolic de Froilán de Marichalar a Abu Dhabi

La vida de Felip Juan Froilán de Marichalar i Borbó a Abu Dhabi continua sent objecte d'atenció mediàtica. Recentment, s'ha revelat que el nét del rei emèrit Joan Carles I havia decidit participar en el Ramadà, la tradició més sagrada de l'islam, en solidaritat amb els seus companys de feina musulmans. Però s'ha produït un nou gir 'dramàtic' dels esdeveniments.

Perfil baix des de la seva arribada al país del Golf

Des del seu trasllat a Abu Dhabi el 2023, Froilán ha intentat mantenir un perfil baix, allunyat dels focus mediàtics que l'acompanyaven a Espanya. A principis de març de 2025, es va informar que el jove havia decidit unir-se al dejuni del Ramadà per empatitzar amb els seus col·legues musulmans.

Aquesta decisió va ser vista com un gest de respecte cap a les tradicions locals i una mostra de la seva integració en la societat emiratiana.​

| XCatalunya

No obstant això, recents informacions apunten que Froilán ha reprès els seus hàbits festius. El jove hauria estat vist assistint a diverses festes privades a Abu Dhabi, algunes de les quals es prolonguen fins a altes hores de la matinada. Aquests comportaments han generat preocupació en el seu entorn familiar, especialment en el seu avi, el rei emèrit Joan Carles I, qui ha expressat el seu descontentament per la imatge que projecta el seu nét.

Els implicats callen

Fins al moment, ni la Casa Reial espanyola ni el mateix Froilán han emès declaracions oficials sobre aquests incidents. No obstant això, fonts properes a la família indiquen que hi ha preocupació per la imatge pública del jove i la seva adaptació a la vida a Abu Dhabi. No obstant això, és habitual que Casa Reial no comenti sobre aquests temes, especialment si afecten membres col·laterals de la Família Reial espanyola.

La comunitat espanyola a Abu Dhabi també ha mostrat la seva inquietud davant aquests successos. Alguns residents consideren que les accions de Froilán podrien afectar la percepció de la comunitat espanyola a l'emirat i esperen que es prenguin mesures per corregir el seu comportament.​

| Froilán de Marichalar

Encara que Froilán havia mostrat signes d'adaptació als costums locals en participar en el Ramadà, les seves recents escapades nocturnes han generat preocupació tant en el seu entorn familiar com en la comunitat espanyola a Abu Dhabi. Queda per veure com evolucionarà la situació i si s'implementaran mesures per garantir que el jove mantingui un comportament acord amb les expectatives de la seva posició.​