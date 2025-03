Froilán s'apunta a fer el Ramadà

per Pol Nadal

Des del seu trasllat a Abu Dabi el 2023, Felipe Juan Froilán de Marichalar i Borbó ha buscat adaptar-se al seu nou entorn laboral i cultural. En un gest de solidaritat i respecte cap als seus companys musulmans, el nét del rei emèrit Joan Carles I ha decidit unir-se a la celebració del Ramadà, el mes sagrat de l'Islam.​

Què ha ocorregut?

El Ramadà, que aquest any va començar l'1 de març i s'estendrà fins al 30 del mateix mes, és un període en què els musulmans practiquen el dejuni des de l'alba fins al capvespre, abstenint-se de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals durant les hores de llum. Froilán, qui treballa en una empresa multinacional a Abu Dabi, ha optat per participar en aquesta tradició per empatitzar amb els seus col·legues i mostrar respecte pels costums locals.​

Segons va revelar el periodista Aurelio Manzano en el programa "Todo es mentira", aquesta no és la primera vegada que Froilán se suma al Ramadà. De fet, seria la tercera ocasió en què el jove decideix seguir les pràctiques d'aquest mes sagrat. Manzano va destacar que la decisió de Froilán busca evitar situacions incòmodes, com menjar davant de companys que estan dejunant, i reflecteix el seu desig d'integrar-se plenament en la cultura del país que l'acull.​

Declaracions oficials i reaccions

La notícia ha generat diverses reaccions a Espanya. Mentre alguns veuen en aquest gest una mostra de maduresa i adaptació per part de Froilán, altres ho interpreten com una estratègia per millorar la seva imatge pública després de les polèmiques que va protagonitzar en el passat.​

Als Emirats Àrabs Units, la decisió de Froilán ha estat ben rebuda. Els seus companys de treball valoren positivament el seu esforç per comprendre i respectar les tradicions islàmiques. Aquest acte de solidaritat ha enfortit les relacions laborals i personals del jove en el seu nou entorn.​

Per la seva banda, la família reial espanyola no ha emès declaracions oficials al respecte. No obstant això, fonts properes indiquen que la infanta Elena, mare de Froilán, dona suport a qualsevol iniciativa que contribueixi al benestar i creixement personal del seu fill.​

Aquest nou capítol en la vida de Froilán mostra la seva capacitat d'adaptació i respecte cap a cultures diferents. Serà aquest l'inici d'una etapa més madura i conscient per al jove Borbó? Només el temps ho dirà, però sens dubte, la seva decisió de participar en el Ramadà reflecteix un compromís amb el seu entorn i una voluntat de creixement personal.