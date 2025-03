Anna i Laura, la mare i la germana fins ara poc conegudes de Marc Casadó

per Pol Nadal

En el competitiu món del futbol, on les estrelles brillen al camp, hi ha figures que, encara que menys visibles, exerceixen un paper crucial en la formació i èxit dels jugadors. Aquest és el cas d'Anna Torras i Laura Casadó, mare i germana de Marc Casadó, el jove talent del FC Barcelona que ha capturat l'atenció d'aficionats i experts per igual.

Una família preciosa

Recentment, Marc Casadó va compartir a les seves xarxes socials una emotiva fotografia amb la seva mare, Anna Torras, amb motiu del seu aniversari. La imatge, que mostra mare i fill en un moment de complicitat, ha generat una onada de comentaris destacant el sorprenent semblant entre ambdós. Aquesta publicació no només revela el fort vincle familiar, sinó que també destaca la importància que la família té en la vida del futbolista.

Anna Torras ha estat descrita com el pilar emocional de la família Casadó. Des dels primers passos de Marc en el futbol, ella ha brindat un suport incondicional, ajudant-lo a equilibrar les exigències de l'esport amb la seva vida personal. La seva presència ha estat especialment significativa durant els moments de transició, com quan Marc es va unir a La Masia als 13 anys, deixant enrere la seva llar a Sant Pere de Vilamajor. En aquells temps, Anna es va assegurar que el seu fill mantingués els peus a terra, recordant-li constantment la importància de la humilitat i l'esforç.

D'altra banda, Laura Casadó, germana de Marc, encara que menys coneguda públicament, ha estat una figura constant en la seva vida. El seu suport silenciós i presència en moments clau han contribuït a l'estabilitat emocional del jugador. En ocasions especials, com el recent aniversari de la seva mare, Laura ha compartit a les xarxes socials moments familiars que reflecteixen la unió i l'afecte que prevalen a la llar dels Casadó-Torras.

Un pare orgullós

Albert Casadó, pare de Marc, ha expressat en diverses entrevistes la sorpresa i orgull que sent pel ràpid ascens del seu fill en el món del futbol. En una conversa recent, Albert va mencionar: "Podíem intuir el paper que té, però no tan ràpid". Aquestes paraules reflecteixen la humilitat i el treball constant que han caracteritzat la trajectòria de Marc, valors inculcats per la seva família des de ben jove.

La comunitat futbolística també ha reaccionat positivament davant les mostres d'afecte familiar compartides per Marc. Companys d'equip i aficionats han destacat la importància de mantenir forts llaços familiars en una carrera tan exigent com la del futbol professional. Aquestes interaccions a les xarxes socials no només humanitzen el jugador, sinó que també ofereixen una visió més completa de la seva vida fora del camp.