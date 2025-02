Empleats ho confirmen: El retorn secret de Juan Carlos I

En els últims dies, la figura del rei emèrit Juan Carlos I ha tornat a ser centre d'atenció a causa dels seus moviments discrets i aparicions en esdeveniments de rellevància internacional. Des de la seva fugida a Abu Dhabi des de 2020, el monarca ha realitzat visites esporàdiques a Espanya, per reunir-se amb els seus amics i no escatimar en despeses.

Tornada a Espanya

El passat 8 de febrer de 2025, Juan Carlos I va assistir al funeral de l'Aga Khan IV a Lisboa, un esdeveniment que va congregar diverses personalitats de renom mundial. Segons va informar Associated Press, el rei emèrit va estar present a la cerimònia privada celebrada al centre comunitari ismaïlita de la capital portuguesa, on també van acudir el primer ministre canadenc Justin Trudeau i el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Aquesta aparició pública de l'exmonarca espanyol va ser una de les poques des de la seva partida a Emirats Àrabs Units.

| Patrimonio Nacional, Casa Real, XCatalunya

Després de la seva participació en el funeral, diverses fonts apunten que Juan Carlos I hauria aprofitat la seva proximitat geogràfica per desplaçar-se discretament a Espanya. Encara que no existeixen confirmacions oficials, s'especula que el rei emèrit podria haver visitat Madrid per reunir-se amb familiars i amics propers. Aquesta no seria la primera vegada que el monarca realitza visites privades al país; en anteriors ocasions, ha estat vist en localitats com Sanxenxo, a Galícia, on participa en regates nàutiques, una de les seves grans passions.

Declaracions oficials i reaccions

Fins al moment, la Casa Reial no ha emès comunicats respecte a aquests moviments, mantenint la política de discreció que ha caracteritzat les activitats del rei emèrit des de la seva sortida d'Espanya. No obstant això, mitjans com El País han assenyalat que Juan Carlos I ha realitzat diverses visites al país en els últims anys, combinant revisions mèdiques a Vitòria amb estades a Galícia per participar en competicions de vela.

L'opinió pública espanyola es mostra dividida davant aquestes visites. Mentre alguns sectors consideren que el rei emèrit té dret a tornar i participar en activitats privades, altres critiquen la falta de transparència i les circumstàncies que van envoltar la seva sortida del país. Analistes polítics suggereixen que aquests moviments podrien estar relacionats amb un intent de normalitzar la seva presència a Espanya i avaluar la reacció ciutadana davant un possible retorn més permanent en el futur.