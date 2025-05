'Com si fos ahir' del 20 de maig: Problemes entre el Toni i el Karim

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 20 de maig arriba carregat de converses pendents, tensions personals i moments incòmodes que posaran a prova la confiança i la sinceritat entre els protagonistes.

Després del greu ensurt viscut, el Toni vol parlar directament amb el Karim per intentar entendre què va passar realment la nit dels fets que el van portar a l’hospital. Necessita reconstruir la història, aclarir dubtes i saber si hi ha alguna cosa que li han amagat o que no recorda. Aquesta conversa pot ser delicada ja que l’actitud del Karim (Moha Amazian) és estranya.

Està molt afectat però el Toni vol saber. A més té clar que el Toni petit és molt pacífic i mai es baralla. De fet, és veritat. En cap moment va fer perquè la baralla anés a més, però el Karim tampoc té culpa de res. Un cop parlen, el Karim explica que creu que els estaven esperant. Què en pensarà en Toni?

El Quique fa una proposta amb bona intenció però...

Mentrestant, el Quique busca fer una mica de pinya ja que la Noe i el Miquel estan bastant afectats per la punyalada rebuda pel Toni Petit. En aquest sentit, proposa organitzar un sopar amb en Miquel, la Noe i la Cèlia.

Aquesta trobada promet ser molt més complicada del que sembla, ja que el Miquel arrossega un secret que li pesa: sap que entre la Cèlia i l’Eugeni va haver-hi un petó, i ara té la necessitat de saber si ell mateix es va excedir amb la Cèlia o si la situació va ser recíproca. Intenta impedir, sense èxit, el sopar.

La Itziar alerta la Patri sobre el Bernat

D’altra banda, la Patri es mostra disposada a defensar el Bernat davant de la Itziar. El Bernat ha estat capaç de manipular-la i és evident que això acabarà malament.

La Patri intenta justificar l’actitud del Bernat i minimitzar el seu comportament, però la Itziar té molt clar que el noi no s’ha comportat bé amb ella i que no està disposada a acceptar excuses. Aquest conflicte pot obrir una bretxa entre les dues amigues però la Itziar simplement intenta que obri els ulls.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahír’ del dimarts 20 de maig de 2025?

El segon episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i sis minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-set minuts i com cada dia es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.