Ni gambes ni pernil, què van menjar Lluc Crusellas i Martina Puigvert en la seva primera cita

per Duna Costa

L'espurna entre Lluc Crusellas i Martina Puigvert va néixer d'una manera encantadorament senzilla. Lluny de sopars ostentosos, la seva primera cita va ser modesta, autèntica i, sobretot, molt catalana. Aquesta anècdota ha sortit a la llum a través d'entrevistes a la xef de Les Cols i al mestre xocolater, revelant com petits gestos poden provocar grans històries.

Pa congelat amb tomàquet que va conquerir un cor

Segons van explicar al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, la parella va quedar a la Vall de Bianya. Allà, sense grans pretensions, van compartir un “pa de pagès congelat amb tomàquet” acompanyat d'embotit ecològic de la Garrotxa. Aquesta senzillesa els va unir, elevant les coses humils a quelcom memorable, un moment que avui recorden amb un somriure.

El relat connecta amb la trajectòria d'ambdós: ella, reconeguda amb el premi Jove Xef 2024 de la Guia Michelin, ell, guardonat internacionalment com a millor mestre xocolater del món. Dos professionals arrelats a l'exquisidesa, però que van triar un menjar quotidià per iniciar una aventura junts.

| TV3, Instagram

Connexió professional i personal en el món culinari

La trobada entre Martina i Lluc no va ser casual. Tots dos formen part del selecte grup de xefs i gastronomia de TV3. Ell, col·laborant amb ‘Tot es Mou’; ella, també present. Van coincidir diverses vegades en programes, i aquesta familiaritat va obrir la porta a quelcom més. Com la mateixa Martina va confessar en una entrevista a ElNacional.cat: “Sabíem l’un de l’altre, però quan vam coincidir, vam coincidir de veritat".

Les seves agendes feixugues no han estat obstacle. A l'àudio viral de Catalunya Ràdio van detallar que, per torns, passen temps junts i decideixen on dormir “sobre la marxa”. Aquesta llibertat i complicitat enforteixen una relació basada en l'espontaneïtat, gens pretensiosa.

Suports i curiositat gastronòmica

A Instagram, tots dos han compartit moments quotidians: des de fotos de la calçotada familiar sota el sol primaveral fins a breus clips on se'ls veu còmplices entre fogons. Els seguidors no han trigat a comentar la seva química natural. Una publicació al compte de Catalunya Ràdio ho resumia així: “Descobreix com la cuina uneix a Martina i Lluc, una parella que sabrà…”, generant més de 300 “likes”. El públic respira aquesta delicadesa i camaraderia entre tots dos.

| Directo al paladar

El valor de l'essencial en un món gurmet

El sorprenent de la seva història és com transcendeix l'exhibició culinària. Tot i que són professionals de primer nivell, han apostat per un moment humil que els defineix: el pa amb tomàquet. Aquesta imatge connecta amb la seva filosofia. Martina defensa la cuina de proximitat, de temporada, lligada a la terra d'Olot. Ell, especialitzat en xocolata d'autor, també cerca autenticitat.

La seva primera cita no va ser un esdeveniment mediàtic. Va ser vida real: un instant compartit, ecològic, senzill, que va desembocar en una relació profunda. Més enllà de l'anècdota, la seva unió obre expectatives: amor, respecte professional i moltes ganes de cuinar