Helena Garcia Melero al·lucina amb la sorpresa de Lluc Crusellas

per Pol Nadal

El temps passa molt ràpid. És difícil de creure, però cert. Els comptes no fallen. El programa 'Tot es Mou' de TV3, presentat per Helena Garcia Melero, ha arribat als seus 1500 programes. L'aniversari l'han volgut celebrar d'una manera molt especial. Com déu mana. Bufant espelmes i demanant els millors desitjos.

| TV3

El pastís ha estat un regal de Lluc Crusellas, considerat el millor xocolater del món. Tots els tècnics del programa no s'han volgut perdre l'esmorzar. La presentadora ha tingut un gest molt bonic amb ells i els ha demanat que s'acostessin al plató, davant de la càmera. Melero ha recordat que sense ells és impossible fer el programa, de manera que són igual d'importants que ella.

El vídeo ha estat publicat a les xarxes socials del programa i els espectadors han felicitat a tots els professionals que fan possible que 'Tot es mou' existeixi. "Felicitats", "Molt feliç", "us miro cada dia", "m'encanta el programa", "ets la millor, Helena". Comentaris com aquests i molts altres s'han pogut llegir a les xarxes socials.

Lluc Crusellas, un xef increïble

Lluc Crusellas va néixer a Santa Eulàlia de Riuprimer. És un destacat pastisser i xocolater que ha assolit reconeixement internacional en el món de la rebosteria. La seva trajectòria va començar als 17 anys, quan va treballar a la partida de postres del restaurant del xef Nandu Jubany, experiència que va marcar l'inici de la seva passió per la pastisseria. ​

Posteriorment, es va formar en prestigioses escoles de Barcelona, com Espai Sucre i Hofmann, i va adquirir experiència a La Pastisseria de Josep María Rodríguez, on va aprendre mètodes de producció, organització i treball en equip. ​

Des de 2017, Lluc és el xef pastisser de El Carme Pastisseria a Vic, Barcelona, pertanyent al grup PaVic. El 2022, va aconseguir una fita en la seva carrera en convertir-se en el primer espanyol i el més jove en guanyar el World Chocolate Masters, una prestigiosa competició internacional celebrada a París. ​

| TV3, Drogatnew

El 2023, va emprendre un nou projecte amb l'obertura d'Eukarya, una xocolateria a Vic que ofereix una gamma de 45 productes de xocolata i compta amb un obrador de 700 metres quadrats. ​

A més de la seva tasca a la pastisseria, Lluc ha participat en programes de televisió com MasterChef 12, on va presentar un impressionant gira-sol de xocolata, demostrant la seva habilitat i creativitat en l'art de la xocolata. ​