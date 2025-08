Gonzalo Bernardos adverteix de 3 errors a l’hora de comprar el teu pis

La compra d'habitatge a Espanya s'ha convertit en un dels majors reptes per a la ciutadania. L'accés a una casa digna lidera el rànquing de preocupacions, especialment entre joves i famílies, segons l'últim baròmetre del CIS. En aquest context, l'economista Gonzalo Bernardos, professor universitari i col·laborador habitual en mitjans, ha llançat una crítica contundent als errors més comuns que cometen els compradors.

Comprar sense assessorament: el gran error

En una recent entrevista al podcast Inversión Inteligente, Bernardos advertia que un dels majors problemes a Espanya és que “tothom creu que sap de futbol i habitatge”. Aquesta falsa sensació de coneixement porta molts a prendre decisions precipitades i sense el suport de professionals, cosa que deriva, en paraules de l'expert, en errors “espectaculars”.

Per a Bernardos, el més recomanable és recórrer a un assessor expert, sigui en un banc o mitjançant un gestor de patrimoni. Encara que molts ho eviten perquè creuen que és un cost innecessari, ell insisteix: “Amb els seus diners, assessori's, vagi amb els millors”.

| Gonzalo Bernardos

Zona bona o zona prometedora?

Un altre dels errors més freqüents, segons Bernardos, és adquirir un habitatge a les anomenades “zones bones”. Tot i que aquests barris solen tenir serveis consolidats i una alta demanda, també presenten preus inflats que limiten la rendibilitat futura.

“Tothom acaba comprant a la zona bona, però el que cal fer és comprar en zones prometedores, que ara no són bones, però ho seran”, sosté. És a dir, zones amb potencial de revalorització on la inversió pugui créixer a llarg termini.

| XCatalunya

El mercat de l'habitatge segueix a l'alça

Les dades semblen donar-li la raó. Segons el Consell General del Notariat, a l'abril onze comunitats autònomes van registrar pujades de preu superiors al 5%. Galícia (+19,1%), Múrcia (+17,5%) i Madrid (+17,5%) van liderar els increments.

El preu mitjà del metre quadrat a Espanya es va situar en 1.819 euros, un 5,5% més que l'any anterior. En el cas dels pisos, es van assolir els 2.074 €/m² (+7,7%), mentre que els habitatges unifamiliars van pujar un 3,5%, fins als 1.382 €/m².

Acceptar o regatejar el preu?

Un altre punt clau abordat per Bernardos és el moment de tancar la compra. En un mercat tan dinàmic i tensionat, recomana no regatejar massa si l'habitatge encaixa en el que es busca. “Si està en preu i t'agrada, compra-la. Probablement demà estarà més cara o no estarà disponible”, adverteix.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) confirma aquesta tendència: a l'abril es van registrar un 2,3% més de compravendes que l'any anterior, acumulant deu mesos consecutius de pujades interanuals. L'habitatge nou va créixer un 7,2%, amb més d'11.400 operacions, mentre que la de segona mà va superar les 42.000.

Una bretxa entre classes

Bernardos també assenyala una diferència cultural entre classes socials. “La burgesia moltes vegades sap del que sap i del que no, no. Per això, aconsegueix un bon assessor”, comenta. En canvi, creu que a la classe mitjana i treballadora s'ha instal·lat la creença que es pot saber de tot, la qual cosa acaba sortint cara.

“Jo soc conscient que hi ha moltes coses que no sé, per això m'assessoro”, remarca l'economista. El seu missatge és clar: qui es prepara i es deixa guiar per experts, comet menys errors i maximitza les seves opcions.