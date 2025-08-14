Ni Cadaqués ni Begur: El lloc de la Costa Brava escollit per Xavi Hernández

Xavi Hernández s'ha pres un respir mesurat després de tancar la seva etapa com a tècnic del Barça. La decisió ha quedat enrere i la banqueta ja té nou propietari, cosa que permet al de Terrassa baixar pulsacions i prioritzar els seus. La pregunta sobre el seu pròxim destí continua flotant, però sense marcar-li el ritme de l'estiu.
L'agenda familiar ha guanyat terreny, com feia temps que prometia Núria Cunillera. Els seus fills, Àsia i Dan, han crescut entre viatges, escola i la pilota omnipresent, i l'exentrenador busca equilibrar la balança. La intimitat continua sent norma a la parella, encara que de vegades comparteixen instants domèstics molt mesurats a les xarxes.
L'escapada que reactiva el focus mediàtic sense alterar la calma familiar
Aquest agost han escollit la Costa Brava per a una d'aquestes pauses que es degusten sense presses. La pista no va arribar per una exclusiva televisiva, sinó per una història efímera publicada al seu perfil. La imatge deixava veure piscina, horitzó blau i el tipus de llum que només regala l'Empordà en dies nets.
El racó exacte, revelat després per la crònica rosa, és Sa Conca, a s’Agaró. Des d'una piscina amb vistes, el matrimoni va contemplar la platja mentre posava relaxat amb amics, allunyats del soroll de la temporada. L'enclavament, clàssic del camí de ronda i favorit de molts barcelonins, explica per què l'escullen aquells que fugen de flaixos invasius.
L'estampa transmetia normalitat: estiu, mar i complicitat sense necessitat de guió. Res de posats impostats ni marques a la vista, només un pla obert i aquell somriure de qui per fi dorm a gust La imatge va reforçar una idea senzilla i poderosa: el present és casa, família i Mediterrani.
Mentrestant, el tauler esportiu continua movent-se al seu voltant, amb ofertes i trucades que no cessen. Xavi ha deixat clar que desitja tornar a entrenar amb un projecte que l'il·lusioni, fins i tot fora de Lliga o al capdavant d'una selecció. Al mercat se l'ha vinculat amb propostes sucoses de l'Aràbia Saudita, sense signatura encara damunt la taula.
Què van dir Xavi i Núria, i com va llegir el culer el missatge estival
Sense fer soroll, Xavi va tancar fa dies una nova edició del seu campus, una altra peça clau del seu estiu. Va agrair a les famílies i va deixar entreveure que, per ara, mana la pilota de platja sobre la pissarra. Cunillera manté el seu perfil discret, coherent amb anys de comptades finestres a la vida privada. Instagramvanitatis.elconfidencial.com
Entre els seguidors, la lectura va ser immediata: calma abans del pròxim salt professional. La Costa Brava no necessita filtres per funcionar com a relat, i Sa Conca, encara menys. El mar serveix de pausa, però també de preludi per a decisions que arribaran quan el telèfon càpiga a la butxaca.
Tornarà Xavi a una banqueta europea abans que acabi l'any, o apostarà per un desafiament exòtic fora de Catalunya? La resposta, com l'onatge de s’Agaró, arribarà sense estridències, quan el rumor es converteixi en decisió.